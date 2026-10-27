한솔로지스유, 화물운송 플랫폼 '카고링크' 라디오 CM송 공개

AI 핵심 요약beta
- 한솔로지스유가 27일 카고링크 브랜드 CM송을 CBS 라디오에서 공개했다
- CM송은 화물차 간편 예약 서비스를 친숙한 멜로디로 알리도록 기획했다
- 카고링크는 온라인 입력만으로 차량 접수부터 배차까지 원스톱 제공한다
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화물차 간편 예약 서비스 강조
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 종합 물류 기업 한솔로지스유가 자사가 운영하는 화물운송 플랫폼 '카고링크'의 브랜드 인지도 확대를 위해 CBS 라디오를 통해 브랜드 CM송을 공개한다고 27일 밝혔다.
이번 CM송은 '화물차 필요할 땐, 카고링크'라는 직관적인 메시지를 중심으로, 화물차가 필요한 기업과 개인 사업자들이 브랜드를 쉽고 자연스럽게 떠올릴 수 있도록 기획됐다.
특히 어렵고 복잡하게 느껴질 수 있는 화물운송 서비스를 친숙한 멜로디와 반복적인 가사로 풀어내 브랜드 접근성을 제고했다. 아울러 정기적인 운송 계약 없이도 필요한 시점에 즉시 화물차를 이용할 수 있는 카고링크의 '화물차 간편 예약' 서비스를 알리는 데 초점을 맞췄다.
카고링크의 '화물차 간편 예약'은 일회성 화물 운송이 필요한 사업자들이 온라인을 통해 간편하게 차량을 예약하는 서비스다. 기업 납품을 비롯해 기계·장비 운송, 원부자재 이동, 행사 및 전시 물품 운송 등 다채로운 산업 현장에서 활용할 수 있다.
이용 고객은 출발지와 도착지, 화물 정보 등 필수 운송 입력값만 등록하면 온라인으로 간편하게 예약을 마칠 수 있다. 차량 접수부터 배차까지 원스톱으로 진행돼, 화주가 직접 운송사를 수소문하거나 차량을 섭외해야 하는 번거로움을 크게 줄인 것이 특징이다.
한솔로지스유 관계자는 "이번 CM송을 통해 화물차가 필요한 고객들에게 카고링크를 보다 쉽고 친숙하게 알릴 수 있을 것으로 기대한다"며 "앞으로도 고객들이 화물운송 서비스를 보다 편리하게 이용할 수 있도록 서비스 경쟁력을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.
stpoemseok@newspim.com