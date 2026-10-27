유한킴벌리 화이트, 브랜드 전면 리뉴얼...1초 흡수 '올데이드라이' 출시

AI 핵심 요약beta
- 유한킴벌리는 27일 화이트 브랜드를 리뉴얼하고 신제품을 출시했다
- 화이트 올데이드라이는 1초 흡수와 4시간 보송함을 구현했다
- 화이트는 올데이드라이를 제로필·스테이쿨과 전략 제품으로 육성한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
스테이쿨·제로필과 차세대 육성
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 유한킴벌리의 여성용품 브랜드 화이트가 브랜드 콘셉트를 전면 리뉴얼하고, 새로운 브랜드 메시지를 담은 신제품 '화이트 올데이드라이'를 출시했다고 27일 밝혔다.
유한킴벌리가 실시한 생리대 구매 요인 조사에 따르면 소비자들은 생리대를 선택할 때 '빠른 흡수력'과 '새지 않는 안심감'을 핵심 요소로 꼽았으며, 신속한 흡수를 통한 '보송한 사용 경험'을 중요시하는 것으로 나타났다. 화이트는 이러한 소비자 인사이트를 반영해 흡수 테크놀로지를 중심으로 브랜드를 리뉴얼했다.
신제품 '화이트 올데이드라이'는 차세대 전략 제품으로, 개발 과정에서 소비자의 실제 사용 경험을 적극 반영했다. 약 30만 개의 시제품을 생산하고 4800건이 넘는 테스트를 거쳐 흡수력과 착용감, 사용 편의성 등 전반적인 제품 완성도를 크게 높였다.
핵심 경쟁력은 강력한 흡수력과 보송함이다. 중앙 펀칭홀이 생리혈을 아래로 빠르게 전달하고 하단의 고밀도 흡수층이 다시 감싸는 이중 흡수구조를 적용해 1초 만에 흡수하고, 최대 4시간 동안 보송함을 유지해 준다. 아울러 360도 샘 방지선을 적용해 앞·뒤·옆 어느 방향으로도 혈이 새지 않도록 설계했다.
패키지 디자인 역시 맑은 하늘 배경과 부드러운 구름 질감 요소를 반영해 제품의 핵심 가치인 보송함을 직관적으로 표현했다. 이는 화이트의 새 슬로건인 '하루의 모든 순간을 보송하게, 올 데이 드라이(All Day Dry)'를 구체화한 것이다.
화이트는 신제품 '올데이드라이'를 운동 생리대 '제로필', 여름 특화 제품 '스테이쿨'과 함께 차세대 3대 전략 제품으로 집중 육성할 방침이다.
유한킴벌리 화이트 담당자는 "화이트 고유의 흡수 기술력과 축적된 고객 경험을 집약해 화이트 올데이드라이를 출시했다"라며, "신제품을 필두로 여성들이 생리 중에도 자신의 일상에 몰입할 수 있도록 돕는 브랜드로 한 단계 더 나아가겠다"고 밝혔다.
stpoemseok@newspim.com