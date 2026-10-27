토스뱅크·광주은행, 혁신금융서비스 지정 '기업 공동대출' 출시 추진

AI 핵심 요약beta
- 토스뱅크와 광주은행이 27일 기업 공동대출 협약을 체결했다
- 양사는 중소기업 대상 공동대출 상품 개발과 운영에 협력한다
- 비대면 신청과 심사로 중소기업 대출 접근성을 높인다
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 토스뱅크와 광주은행이 지난 7일 금융위원회로부터 혁신금융서비스로 지정된 '기업 공동대출' 개발을 위한 업무협약을 체결했다고 27일 밝혔다.
토스뱅크는 26일 여의도 JB금융지주 건물에서 광주은행과 협약식을 열고 상품 개발과 운영을 위해 협력하기로 했다. 행사에는 토스뱅크 이은미 대표이사와 광주은행 정일선 은행장 등 양사 주요 관계자가 참석했다.
양사는 2024년 개인 대상 '함께대출'을 출시한 데 이어 기업금융으로 협력 영역을 넓혔다. 상품 개발과 운영, 소비자 보호, 대내외 홍보, 인적 교류 분야에서 협조 체계를 구축할 예정이다.
기업 공동대출은 중소기업이 토스뱅크 앱에서 대출을 신청하면 양사가 각각 심사한 뒤 한도와 금리를 확정해 자금을 공동 공급하는 구조다. 비대면 신청과 서류 제출 간소화로 절차를 줄이고 지방은행의 기업 심사 노하우를 활용할 방침이다.
토스뱅크 이은미 대표는 "함께대출에 이어 기업금융 영역으로 시너지를 확장하게 됐다"며 "비대면 플랫폼과 데이터 심사 역량을 결합해 중소기업 대출 접근성을 높이겠다"고 말했다.
정일선 광주은행장은 "전통 지방은행의 심사 노하우와 인터넷전문은행의 플랫폼 기술이 결합한 상생 모델"이라며 "지역 소상공인과 중소기업 지원을 지속하겠다"고 전했다.
eoyn2@newspim.com