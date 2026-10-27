로또 판매점 우선계약 14만명 확대…참전유공자 배우자도 포함

AI 핵심 요약beta
- 복권위원회가 27일 보훈대상자 로또 판매점 우선계약 대상을 확대했다
- 참전유공자 배우자와 지원공상군경 본인·유족이 새로 포함됐다
- 우선계약 대상자는 기존 207만명에서 221만명으로 14만명 늘어난다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
작년 신규 판매점 모집 경쟁률 26대1…보훈대상자 운영점 21.9%
[세종=뉴스핌] 김현구 기자 = 온라인복권(로또) 판매점 우선계약 자격이 있는 보훈대상자가 약 14만명 늘어난다. 참전유공자의 배우자가 새로 포함되고 지원공상군경 본인과 유족에게도 판매점 우선계약 자격이 주어진다.
기획예산처 복권위원회는 전날 이 같은 내용을 의결했다고 27일 밝혔다. 이에 따라 전체 우선계약 대상자는 기존 약 207만명에서 221만명으로 14만명가량 늘어난다. 증가율은 6.6%다.
현재 우선계약 대상에는 독립유공자와 국가유공자, 고엽제후유의증 환자, 5·18민주유공자, 특수임무유공자, 보훈보상대상자 등이 포함돼 있다. 이 가운데 국가유공자와 유족·가족이 170만7304명으로 가장 큰 비중을 차지한다.
가장 크게 대상이 늘어나는 것은 참전유공자다.
기존에는 참전유공자 본인 18만1969명만 우선계약 대상이었지만 앞으로 배우자 12만5859명도 포함된다. 이에 따라 참전유공자 관련 우선계약 대상은 총 30만7828명으로 확대된다.
지원공상군경도 새롭게 대상에 들어간다. 본인 2194명과 유족 8680명 등 총 1만874명이 추가된다.
지난해 말 기준 전국 온라인복권 판매점은 9530곳이다. 이 가운데 장애인과 차상위계층, 기초생활수급자, 한부모가족 세대주 등 취약계층이 운영하는 판매점은 5053곳으로 전체의 53.0%를 차지했다.
보훈대상자가 운영하는 판매점은 2092곳으로 21.9%였다. 이 중 국가유공자와 유족·가족이 운영하는 곳이 1694곳으로 가장 많았고 참전유공자 판매점은 109곳이었다. 일반인이 운영하는 판매점은 2385곳으로 25.0%를 차지했다.
지난해 온라인복권 판매점 신규 모집에는 1600명 모집에 4만2143명이 신청해 26대1의 경쟁률을 기록했다. 2019년 97대1이었던 경쟁률은 최근 들어 낮아지는 추세다.
hyun9@newspim.com