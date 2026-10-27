우리금융, 아시안게임 후원 메달리스트 초청 격려 행사 개최

AI 핵심 요약beta
- 우리금융그룹은 26일 아시안게임 메달리스트 초청 행사를 열었다.
- 메달리스트 5명에게 포상금과 격려품을 전달했다.
- 선수들의 대회 소회를 듣고 스포츠 지원을 이어가기로 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 우리금융그룹이 지난 26일 서울 중구 본사에서 '우리금융 후원 및 소속 아시안게임 메달리스트 초청 격려 행사'를 개최했다고 밝혔다.
이번 행사는 아이치·나고야 아시안게임에서 성과를 낸 그룹 후원 선수단을 격려하고자 마련됐다. 현장에는 ▲ 근대5종 전웅태·성승민·신수민 ▲ 여자농구 강이슬 ▲ 여자사격 양지인 등 메달리스트 5명이 참석했다.
우리금융그룹은 선수단에 포상금과 격려품을 전달했다. 아울러 간담회를 열어 대회 준비 과정의 소회와 현장 건의 사항을 청취했다.
임종룡 우리금융그룹 회장은 "어려운 여건 속에서도 노력과 도전정신으로 성과를 낸 선수들에게 감사하다"며 "선수들이 세계 무대에서 역량을 펼칠 수 있도록 지원을 이어가겠다"고 말했다.
행사에 참석한 선수들은 "우리금융그룹의 지원 덕분에 경기에 집중해 결실을 맺을 수 있었다"며 "앞으로도 최선을 다하겠다"고 전했다.
한편 우리금융그룹은 대한체육회 공식 후원사로서 국가대표 지원과 유망주 육성 등 국내 스포츠 관련 지원 사업을 진행하고 있다.
eoyn2@newspim.com