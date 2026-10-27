[특징주] 앤트로픽 美 상장 추진…수혜주 'SK텔레콤' 3%대↑

AI 핵심 요약beta
- SK텔레콤이 27일 앤트로픽 IPO 추진 소식에 장 초반 강세를 보였다.
- 앤트로픽 상장 시 SK텔레콤 보유 지분 가치가 재평가될 것이란 기대가 반영됐다.
- 실제 상장 시점과 공모가치는 미정으로 향후 조건에 따라 수혜 규모가 달라진다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = SK텔레콤이 미국 인공지능(AI) 기업 앤트로픽의 기업공개(IPO) 추진 소식에 27일 장 초반 강세를 보이고 있다.
앤트로픽의 주요 투자사인 SK텔레콤이 상장에 따른 기업가치 상승의 수혜를 입을 수 있다는 기대감이 반영된 것으로 풀이된다.
이날 오전 9시55분 기준 유가증권시장에서 SK텔레콤은 전 거래일 대비 2100원(2.91%) 오른 7만4200원에 거래되고 있다. 장중 한때 7만7300원까지 상승했다.
주가 상승의 배경에는 앤트로픽의 미국 증시 상장 추진 소식이 있다. 앤트로픽이 26일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 기업공개 관련 서류를 제출했다는 소식이 전해지면서 관련 투자 기업에 대한 관심이 높아졌다.
SK텔레콤은 앤트로픽에 투자하며 AI 사업 협력 관계를 구축해 왔다. 이에 따라 앤트로픽이 증시에 상장할 경우 보유 지분의 가치가 재평가될 수 있다는 기대가 주가에 긍정적으로 작용한 것으로 해석된다.
간밤 뉴욕증시에서도 앤트로픽의 상장 추진 소식이 AI 관련 기술주 투자심리를 자극했다. 나스닥종합지수는 전 거래일 대비 0.82% 상승했고 엔비디아와 AMD, 브로드컴 등 주요 반도체주도 강세를 보였다.
다만 앤트로픽의 실제 상장 시점과 공모 기업가치 등은 향후 확정될 사안이다. SK텔레콤의 투자 지분 가치 역시 상장 조건과 향후 주가 흐름에 따라 달라질 수 있다.
plum@newspim.com