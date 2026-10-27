이무진, 글로벌 팬 플랫폼 베리즈 공식 커뮤니티 오픈…팬 소통 확대

AI 핵심 요약beta
- 카카오엔터테인먼트가 27일 이무진의 베리즈 공식 팬 커뮤니티를 열었다.
- 이무진은 베리즈에서 일상과 공연 소식, 비하인드 콘텐츠를 공유한다.
- 베리즈는 멜론·멜론티켓 연동으로 음악 감상과 공연 예매를 지원한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 싱어송라이터 이무진이 글로벌 K컬처 팬 플랫폼 베리즈에 공식 팬 커뮤니티를 열고 글로벌 팬들과 소통을 확대한다.
27일 카카오엔터테인먼트는 글로벌 K컬처 팬 플랫폼 베리즈가 싱어송라이터 이무진의 공식 팬 커뮤니티를 오픈했다고 밝혔다.
이무진은 '신호등', '에피소드', '잠깐 시간 될까' 등의 다양한 히트곡은 물론, '리무진서비스' 등 라이브 콘텐츠까지 믿고 듣는 보컬로 큰 사랑을 받고 있다. 최근에는 국내를 넘어 일본, 대만 등 해외 공연도 진행하며 팬들과 소통을 이어온 이무진은 이제 베리즈를 통해 팬들과 더욱 친밀하게 일상을 공유하며 소통할 계획이다.
베리즈 팬 커뮤니티에는 이무진과 팬들이 서로 이야기를 나눌 수 있는 게시판은 물론, 공연 소식과 뮤직비디오, 각종 비하인드 영상 등 공식 SNS에 소개되는 콘텐츠와 이벤트들도 함께 모아 볼 수 있다. 또한 디지털 아카이빙 서비스 '마이캐비닛'은 베리즈 내 게시글, 댓글, 좋아요 등 팬 활동 기록을 디지털 아이템으로 받아 디지털 캐비닛에 자유롭게 꾸밀 수 있는 신선한 서비스로 커뮤니티에 업로드해 '팬심'을 인증할 수 있고, 팬들의 다양한 반응을 키워드로 정리해주는 AI댓글 서비스 등 다양한 서비스들을 이용할 수 있다. 베리즈는 아티스트와의 소통 뿐 아니라, 팬들간 다채로운 방식으로 소통하며 즐길 수 있는 다양한 서비스를 제공할 계획이다.
무엇보다 베리즈와 멜론티켓, 멜론의 계정을 연동하면, 커뮤니티 활동부터 음악감상, 공연예매까지 한번에 간편하게 이용할 수 있다. 멜론에서 스트리밍, 다운로드한 음원 내역이 베리즈에 연동돼 각종 오프라인 팬 이벤트에서 편리하게 팬 인증을 할 수 있다. 또한, 멜론티켓에서 판매하는 콘서트, 페스티벌 등 다양한 공연이 베리즈 내에도 노출돼, 아티스트와의 소통을 즐기다 공연 공지를 확인한 후 곧바로 베리즈 내에서 티켓 예매가 가능하다. 베리즈에서 '최애'와 소통을 나누며 다양한 콘텐츠를 즐기는 것을 넘어 실제 공연과 팬 이벤트까지 이어지는 '덕질' 라이프를 편리하게 즐길 수 있는 것.
카카오엔터의 글로벌 K컬처 팬 플랫폼 베리즈는 K팝, 드라마, 예능, 스포츠까지 K컬처를 사랑하는 전 세계 팬들이 함께 모여 소통하는 팬덤들의 놀이터다. K팝 아티스트와 콘텐츠 IP들의 팬 커뮤니티부터, SM엔터테인먼트와 삼성 라이온즈의 공식 MD 팬스토어를 비롯해 다양한 아티스트들의 스페셜 굿즈들을 만나볼 수 있는 베리즈샵까지 다채로운 서비스로 '덕질'의 즐거움을 선사하고 있다.
moonddo00@newspim.com