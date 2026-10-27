금투협, 군장병 금융교육 예능 공동 제작

AI 핵심 요약beta
- 금투협은 27일 군장병 금융예능 시즌2 제작을 발표했다
- 프로그램은 28일 첫 방송해 12월 말까지 10회 방영된다
- 주식·연금·사기 예방과 장기 분산투자 전략을 다룬다
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연말까지 총 10회…주식·펀드·연금 등 다뤄
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 금융투자협회(이하 금투협)가 국방홍보원과 공동으로 군장병을 위한 금융경제 예능 프로그램 '군테크, 통장방어사령부 시즌2'를 제작·방영한다.
금투협은 올해 중점 추진하고 있는 군장병 금융교육 강화의 일환으로 이번 프로그램 제작에 참여한다고 27일 밝혔다. 방송은 오는 28일 KFN-TV에서 첫선을 보이며, 12월 말까지 총 10회에 걸쳐 방영될 예정이다.
'군테크, 통장방어사령부'는 연예인 진행자와 금융 전문가들이 군부대를 직접 방문해 장병들의 경제적 고민을 듣고 맞춤형 자산관리 방법을 제시하는 프로그램이다.
시즌2에서는 주식·펀드·연금 등 금융투자 관련 내용을 비롯해 자산관리와 재무설계, 금융사기 예방 등을 다룬다. 단기 수익률에 치중하기보다 장기투자와 체계적인 자산배분을 통한 분산투자의 중요성도 전달할 예정이다.
금융투자 관련 콘텐츠 제작은 금투협이 사무국을 맡고 있는 전국투자자교육협의회가 지원한다.
이창화 금융투자교육원장은 "군장병들에게 금융경제 지식을 넓히고 합리적인 자산증식을 위한 자신의 길을 찾는 계기가 되기를 바란다"며 "앞으로도 금투협은 군장병은 물론 전국민을 위한 실효성 있는 금융교육 콘텐츠를 개발·보급하고, 양질의 금융교육을 통해 군장병을 포함한 전국민의 금융역량 향상과 성숙한 투자문화 조성을 위해 지속적으로 노력하겠다"고 밝혔다.
dconnect@newspim.com