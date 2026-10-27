세종사이버대학교, 온라인으로 학사학위 취득

AI 핵심 요약beta
- 세종사이버대학교가 27일 2027학년도 봄학기 신·편입생을 모집한다고 밝혔다.
- 온라인 강의와 AI 튜터로 직장인의 일·학업 병행을 지원한다.
- AI·경영·복지·공학 등 다양한 전공과 장학 혜택을 제공한다.
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 세종사이버대학교가 오는 12월 1일부터 2027학년도 봄학기 신·편입생을 모집한다.
직장인 야간대학교를 알아보고 있다면 온라인으로 학사학위를 준비할 수 있는 사이버대학도 선택지가 될 수 있다. 세종사이버대학교(총장 신구)는 4년제 정규 사이버대학으로, 온라인 강의를 통해 일과 학업을 병행할 수 있도록 지원한다.
세종사이버대학교는 사이버대학 신규로 AI 튜터 시스템을 도입해 운영하고 있다. 24시간 응답하는 학습 지원 시스템으로, 늦은 밤 공부하는 직장인 학습자도 시간 제약 없이 질문하고 도움을 받을 수 있다. 2025년 11월까지 누적 이용 21만6350건, 이용자 1만651명을 기록했다.
전공은 AI학과·AI실무활용학과·AI창작학과 등 AI 관련 학과를 비롯해 경영·복지·공학·안전·국방 등 다양한 분야로 구성돼, 직장인은 현재 직무와 연계하거나 새로운 경력을 준비할 전공을 선택할 수 있다. 복수전공·부전공과 자기설계전공 제도도 운영한다.
편입학은 학년별 지원 자격을 충족하면 전적대학 전공과 관계없이 지원할 수 있어, 기존 전공과 다른 분야의 학업을 이어갈 수 있다.
수업료는 학점당 8만4000원으로, 수강 신청 학점에 따라 산정된다. 2026학년도 대학정보공시에 따르면, 재학생 2만2198명 중 89.2%가 장학금을 받았다.
국가장학금과 교내 장학금은 각 장학금의 지급 기준에 따라 등록금 범위 내에서 중복 수혜가 가능하다. 세종사이버대학교는 교육부의 사이버대학 2주기(2025~2029년) 기관평가인증에서 전 영역 '충족' 판정을 받았다.
직장인 야간대학교 진학을 고민하고 있다면 세종사이버대학교 입학지원센터 홈페이지에서 지원 자격과 모집 일정 등 자세한 내용을 확인할 수 있다.
whitss@newspim.com