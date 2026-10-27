'옆자리, 프란체스카', 한수아·김현진 달콤살벌 뱀파이어 로맨스 예고

AI 핵심 요약beta
- 웨이브가 11월 6일 ‘옆자리, 프란체스카’를 독점 공개한다
- 한수아와 김현진은 뱀파이어와 모범생의 달콤살벌 로맨스를 펼친다
- 심혜진·박희진·박슬기는 특별출연해 원작 세계관을 잇는다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 레전드 시트콤 '안녕, 프란체스카'의 세계관을 확장한 '옆자리, 프란체스카'가 한수아와 김현진의 달콤살벌한 로맨스를 예고했다.
11월 6일 첫선을 보이는 웨이브 '옆자리, 프란체스카'는 대한민국에 '뱀파이어 신드롬'을 일으켰던 레전드 시트콤 '안녕, 프란체스카'의 세계관을 확장한 스핀오프 드라마다. 인간 사회에 섞여 살아가는 뱀파이어라는 원작의 독특한 설정을 계승하면서도, 배경을 고등학교로 옮겨 2026년형 하이틴 로맨스로 새롭게 재탄생한다. 루마니아에서 전학 온 뒤 인간세계에 적응하지 못한 뱀파이어 피나영(한수아)이 '모범 반장' 장우주(김현진)를 만나며 벌어지는 좌충우돌 에피소드를 담아낸다.
이런 가운데 '옆자리, 프란체스카'가 2026년 버전 '뱀파이어 학원물'만의 톡톡 튀는 매력을 뿜어내는 메인 포스터와 예고편을 새롭게 공개해 본편을 향한 궁금증을 자극한다. 먼저 메인 포스터에서는 '프란체스카' 시리즈의 새로운 무대인 고등학교를 배경으로, 뱀파이어 피나영 역의 한수아와 반장 장우주 역의 김현진, 학교에 정체를 숨긴 또 다른 뱀파이어 유혈 역 이승규가 흥미로운 구도를 이루고 있어 시선을 끈다. 여기에 '하이틴 뱀파이어의 달콤살벌 로맨스가 시작되다!'라는 문구가 더해져, 학교에서 벌어질 기상천외한 에피소드들을 궁금케 한다.
함께 베일을 벗은 메인 예고편은 "익스큐즈미~, 불길해 불길해 너무 불길해!"라는 '안성댁' 박희진의 반가운 목소리로 시작된다. 직후 새로 전학 온 피나영은 우당탕탕 학교생활을 이어가지만, "절대로 정체를 들키시면 안 됩니다!"라는 집사(유영우)의 신신당부가 무색하게 장우주에게 뱀파이어라는 사실을 들켜 위기감을 고조시킨다. 두 사람은 아슬아슬한 비밀 협약을 맺고, 유혈은 피나영에게 "한 번 '피 맛'을 봤으니 먹이로밖에 안 보이는 것"이라고 경고한다. 유혈의 말처럼 피나영은 장우주의 코피를 보더니 "한 입만…"이라며 참았던 본능을 드러내는가 하면, 반대로 "지금 이게 무슨 마음인지는 내가 정해"라면서 '테토녀'의 매력을 발산한다.
무엇보다 예고편에는 원작 '안녕, 프란체스카' 속 '원조 프란체스카' 심혜진이 최초로 모습을 드러내 원작 팬들의 반가움을 자아낸다. 20년 전과 똑같은 올블랙 뱀파이어 비주얼로 등장한 심혜진은 피나영에게 "프란체스카, 너는 나 같은 실수를 안 하길 바란다"라고 의미심장하게 충고해, 원작의 세계관을 자연스럽게 이어간다. 심혜진을 비롯해 '안성댁' 박희진, '소피아' 박슬기가 특별출연해 힘을 보탤 '옆자리, 프란체스카' 본편에 대한 기대감이 갈수록 커지고 있다.
레전드 시트콤의 독창적인 세계관을 계승한 웨이브의 판타지 하이틴 로맨스 드라마 '옆자리, 프란체스카'는 오는 11월 6일 웨이브에서 독점 공개된다.
moonddo00@newspim.com