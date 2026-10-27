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"음원도 IP도 LG 소유"…LG전자 '에이아이돌'의 셈법

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AI 핵심 요약

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  • LG전자가 27일 5인조 걸그룹 에이아이돌의 음원과 IP를 직접 소유했다고 밝혔다.
  • 에이아이돌은 AI 워시콤보 홍보를 위해 LG전자가 기획한 실존 인물 기반 걸그룹이다.
  • 음원과 영상이 높은 자발적 확산을 보이며 LG전자는 활동 연장을 검토했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

예상 외 인기, 후속 콘텐츠 제작 검토
소비자 소통으로 조회 수 3200만 회 달성

[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 연예 기획사가 아닌 가전 기업 LG전자가 5인조 걸그룹 '에이아이돌'의 음원 저작권을 비롯한 IP(지식재산권)를 쥐고 있는 것으로 확인됐다.

LG전자 관계자는 27일 "에이아이돌의 음원 저작권을 비롯해 IP는 LG전자 소유다"라며 활동 기간에 대해선 "당초 한시적으로 활동하기로 했지만, 반응이 좋아서 활동을 연장하기로 했다"고 밝혔다.

LG전자의 에이아이돌. [사진= LG전자]

◆ 에이아이돌은 무엇인가

에이아이돌(AI-DOL)은 LG전자가 올인원 세탁건조기 'AI 워시콤보'를 알리려 기획·제작한 5인조 걸그룹이다. 그룹 이름은 AI 워시콤보의 주요 특장점을 보여주도록 기획됐다는 뜻에서 붙었다. 이름에 'AI'가 들어가 인공지능으로 만든 가상 아이돌로 오해받기도 하지만, 멤버 이연(리더), 모아, 성현, 희재, 수아 5명은 실제 아이돌 활동 경험이 있거나 연습생 데뷔조 출신인 실존 인물이다. 멤버는 각각 올인원 대용량, AI 타임센싱, AI 세탁·건조, 미니멀 플랫 디자인, 미니워시 같은 제품 특징을 상징한다. 레트로와 미래적 이미지를 결합한 '네오 Y2K' 콘셉트이고, 가상 소속사 이름 'AWC 엔터테인먼트'는 제품 영문명 'AI WASH COMBO'의 머리글자를 딴 것이다. 데뷔곡 '아이워시'(I WASH)도 제품 이름에서 따왔다.

LG전자는 7월 티저 영상으로 마케팅을 시작해 8월 안무 챌린지를 SNS에서 벌였고, 8월 28일 광고 영상으로 그룹의 정체를 공개했다. 8월 30일 선공개한 '아이워시'는 인스타그램 인기 상승 오디오 1위에 올랐다. 9월 17일과 19일 음악 방송 '엠카운트다운'과 '쇼! 음악중심'에 출연했고, 9월 22일부터 이 곡을 50여 개 음원·SNS 플랫폼에서 유통했다. LG 씽큐 앱에서 내려받는 세탁기 종료음으로도 제공하기로 했다.

◆ LG전자가 쥔 IP, "새롭다"는 평가

LG전자는 당초 9월 말까지 디지털 채널에서만 활동할 계획이었다. 하지만 예상 밖 인기로 콘텐츠 추가 제작 등 팬들의 목소리를 반영하는 후속 활동도 검토하는 단계다.

에이아이돌은 기존의 제품 기능 중심 광고에서 벗어나 소비자가 자발적으로 즐기고 참여할 수 있는 콘텐츠로 제품의 기술적 특징을 친근하게 전달하려는 취지에서 출발했다. 소비자가 즐기고 확산시킬 수 있는 '밈'을 활용하자는 아이디어에서 시작해 배경음악을 만들었고, 정식 음원 발매로 기획을 구체화하는 과정에서 아이돌 콘셉트를 차용한 뒤 내부 검토 끝에 실제 걸그룹 데뷔 프로젝트로 발전시켰다. 유명인을 광고 모델로 쓰는 방식과 달리 그룹의 데뷔 과정 자체를 콘텐츠로 구성해 소비자의 호기심과 참여를 유도했다는 설명이다.

LG전자 관계자는 "K팝에 친숙한 젊은 세대부터 가전의 주요 구매층인 30~40대까지 폭넓게 소통하는 것이 목표다"고 설명했다.

스타를 활용한 광고는 계약이 끝나면 모델의 인지도도 함께 떠나지만, 직접 만든 그룹의 음원과 콘셉트는 활동이 끝난 뒤에도 다른 마케팅에 쓸 수 있다. 팬덤이 쌓이면 오프라인 행사나 굿즈로 활용 범위를 넓힐 수 있다. 이로 인해 LG전자 측 역시 팬 목소리를 반영하는 후속 활동을 검토 중이다.

LG전자는 10월 중순 기준 공식 유튜브와 인스타그램에 올린 뮤직비디오, 티저, 제품 특장점 영상의 누적 조회 수가 3200만 회를 넘었다고 밝혔다. 특히, 광고 없이 소비자가 자발적으로 만든 이른바 '오가닉 콘텐츠'인 '아이워시' 음원이 인스타그램 릴스에서 6000건 이상 배경 음악으로 쓰였고, 틱톡과 유튜브 등에서 캠페인의 기획 의도와 세계관을 분석하거나 공유한 자발적 콘텐츠가 약 400건 생겼다. 광고비 하나 없이 마케팅 효과를 톡톡히 누리고 있는 것이다.

손태영 한국콘텐츠진흥원 콘텐츠 IP 전략팀 팀장은 "전 세계적으로 인기 있는 K팝을 활용해 LG전자가 자체 기획으로 에이아이돌을 만든 것은 콘텐츠 업계에서도 깜짝 놀랄 정도의 새로운 시도로 보고 있다"고 말했다. 손 팀장은 "요즘 가전 제품의 경우 성능을 우선시하지만 예전처럼 많이 따지지는 않는다"며 "에이아이돌의 경우 소비자에게 다가갈 수 있는 포인트라고 생각한다"고 밝혔다.

fineview@newspim.com

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금융사·대학 해킹 지속…보호법은 '국회 계류 중' [서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 금융권과 대학 등에서 대규모 개인정보 유출 사고가 잇따르면서 국회의 입법 대응에 관심이 쏠리고 있다. 여야가 기업의 정보보안 책임을 강화하고 침해사고 은폐를 방지하기 위한 법안을 잇따라 발의했지만 상당수가 국회 상임위에 계류 중인 것으로 나타났다. 특히 여야가 개인정보 유출 사고에 대한 처벌 강화와 증거 보전 등에서 유사한 법안을 내놓고 있어 향후 법안 심사 과정에서 공통분모를 찾을 수 있을지 주목된다. ◆민주당, 금융사 CEO 보안책임·침해사고 증거보전 강화 추진 27일 금융권에 따르면 해킹 등 침해사고가 확인된 금융회사는 모두 16곳으로 개인정보 유출 규모는 약 10만건에 달한다. 금융당국이 금융회사 555곳을 긴급 점검한 결과 130곳에서 보안관리 미흡 사항이 확인됐다. 대학가에서도 개인정보 유출 사고가 이어지고 있다. 지난 22일에는 연세대 포털서비스가 해킹 당해 재학생과 졸업생, 교직원 등 1만5000여명의 개인정보가 유출된 것으로 확인됐다. 8월에는 서강대에서도 약 18만건의 개인정보가 유출되는 사고가 발생했다. 이처럼 개인정보 유출 사고가 반복되면서 국회에서도 재발 방지를 위한 입법 움직임이 이어지고 있다. 다만 상당수 법안이 소관 상임위원회에 머물러 있어 실제 제도 개선으로 이어지기까지는 시간이 필요할 전망이다. 집권 여당인 더불어민주당에서는 유동수 의원이 지난해 11월 금융회사의 정보보안 책임을 강화하는 전자금융거래법 개정안을 대표발의했다. 개정안은 금융회사 대표이사를 전자금융거래의 안전성 확보와 이용자 보호를 위한 관리조치의 최종 책임자로 명시하고 정보보호최고책임자(CISO)의 독립성을 보장하는 내용을 담았다. 침해사고에 따른 전자금융거래정보와 개인신용정보 유출에는 총매출액의 최대 3%에 해당하는 과징금을 부과하고 정보보호 공시제도를 마련하는 내용도 포함됐다. 박민규 의원도 지난달 14일 개인정보 침해사고 발생 때 관련 증거를 신속하게 확보할 수 있도록 하는 개인정보 보호법 개정안을 대표발의했다. 개정안은 개인정보보호위원회가 침해사고 관련 접속기록의 보전을 명령할 수 있도록 하고 사고 자료를 은닉하거나 폐기·위조·변조한 경우 과징금을 부과하도록 했다. 조사 방해행위를 신고하거나 제보한 사람에게 포상금을 지급하는 내용도 담겼다. 손명수 의원도 지난달 21일 해외 기업이 지정한 국내 대리인의 개인정보 유출 대응과 피해구제 업무에 대한 관리·감독을 강화하는 법안을 발의했다. 개인정보보호위원회가 국내 대리인에게 시정명령과 변경명령을 내릴 수 있도록 하고 이를 이행하지 않을 경우 과태료를 부과하는 내용이다. ◆국민의힘, 증거은폐 제재·유출정보 불법유통 차단 입법 속도 야당인 국민의힘에서도 개인정보 유출 사고의 재발 방지와 사후 대응을 위한 입법이 이어지고 있다. 박성훈 의원은 지난달 17일 개인정보 침해사고 발생 이후 증거를 은폐하거나 조작한 기업에 매출액의 최대 3%에 해당하는 과징금을 부과하는 개인정보 보호법 개정안을 대표발의했다. 개정안은 조사 개시 이전과 조사 과정에서 자료를 은닉·폐기·위조·변조하는 행위를 제재 대상으로 규정하고 관련 위반행위를 신고하거나 제보한 사람에게 포상금을 지급할 수 있도록 했다. 강명구 의원도 지난 7월 유출된 개인정보의 불법 거래를 처벌하고 다크웹 등에서 유통되는 개인정보의 탐지·삭제·차단을 강화하는 개정안을 발의했다. 개정안에는 개인정보보호위원회가 침해사고 관련 자료의 보전을 명령할 수 있도록 하고 개인정보 보호 실태를 정기적으로 점검하도록 하는 내용도 포함됐다. 박형수 의원도 지난달 7일 퇴직자나 부서 이동 직원의 개인정보 접근 권한을 변경·말소하도록 하는 의무를 법률에 명시하고 관련 기록을 3년간 보관하도록 하는 법안을 내놨다. ◆주요 법안 6건 모두 정무위 계류…향후 입법 성과 주목 여야가 개인정보 보호를 위한 법안을 잇따라 내놨지만 실제 국회 심사는 속도를 내지 못하고 있다. 여야가 발의한 개인정보 보호 관련 주요 법안 6건은 모두 국회 정무위원회에 계류 중이다. 이 가운데 유동수 의원의 전자금융거래법 개정안만 지난해 12월 1일 정무위원회에 회부된 뒤 올해 3월 31일 상정됐으며 이후 의결로 이어지지 못했다. 나머지 5건은 정무위원회에 회부된 이후 아직 상정되지 않은 상태다. 정부 차원의 제도 개선은 일부 시행되고 있다. 지난 9월 11일부터 시행된 개정 개인정보 보호법에는 반복적이거나 중대한 개인정보 침해행위에 대해 전체 매출액의 최대 10%까지 과징금을 부과할 수 있도록 하는 내용이 담겼다. 기업 대표자의 개인정보 보호 최종책임을 명문화하고 개인정보 보호책임자(CPO)의 권한도 강화했다. 다만 이미 시행된 개인정보 보호법과 별개로 금융권에 특화된 보안관리 체계와 침해사고 조사 과정의 증거 확보, 유출정보의 불법유통 방지를 포함한 추가 입법 과제는 여전히 국회에 남아 있다. 개인정보 유출 사고가 금융권을 넘어 대학 등으로 확산하는 가운데 여야가 유사 법안을 중심으로 협의에 나서고 실질적인 입법 성과를 도출할 수 있을지가 핵심 관건이다. oneway@newspim.com 2026-10-27 05:00

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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