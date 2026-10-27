"음원도 IP도 LG 소유"…LG전자 '에이아이돌'의 셈법

예상 외 인기, 후속 콘텐츠 제작 검토

소비자 소통으로 조회 수 3200만 회 달성

[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 연예 기획사가 아닌 가전 기업 LG전자가 5인조 걸그룹 '에이아이돌'의 음원 저작권을 비롯한 IP(지식재산권)를 쥐고 있는 것으로 확인됐다.

LG전자 관계자는 27일 "에이아이돌의 음원 저작권을 비롯해 IP는 LG전자 소유다"라며 활동 기간에 대해선 "당초 한시적으로 활동하기로 했지만, 반응이 좋아서 활동을 연장하기로 했다"고 밝혔다.

LG전자의 에이아이돌. [사진= LG전자]

◆ 에이아이돌은 무엇인가

에이아이돌(AI-DOL)은 LG전자가 올인원 세탁건조기 'AI 워시콤보'를 알리려 기획·제작한 5인조 걸그룹이다. 그룹 이름은 AI 워시콤보의 주요 특장점을 보여주도록 기획됐다는 뜻에서 붙었다. 이름에 'AI'가 들어가 인공지능으로 만든 가상 아이돌로 오해받기도 하지만, 멤버 이연(리더), 모아, 성현, 희재, 수아 5명은 실제 아이돌 활동 경험이 있거나 연습생 데뷔조 출신인 실존 인물이다. 멤버는 각각 올인원 대용량, AI 타임센싱, AI 세탁·건조, 미니멀 플랫 디자인, 미니워시 같은 제품 특징을 상징한다. 레트로와 미래적 이미지를 결합한 '네오 Y2K' 콘셉트이고, 가상 소속사 이름 'AWC 엔터테인먼트'는 제품 영문명 'AI WASH COMBO'의 머리글자를 딴 것이다. 데뷔곡 '아이워시'(I WASH)도 제품 이름에서 따왔다.

LG전자는 7월 티저 영상으로 마케팅을 시작해 8월 안무 챌린지를 SNS에서 벌였고, 8월 28일 광고 영상으로 그룹의 정체를 공개했다. 8월 30일 선공개한 '아이워시'는 인스타그램 인기 상승 오디오 1위에 올랐다. 9월 17일과 19일 음악 방송 '엠카운트다운'과 '쇼! 음악중심'에 출연했고, 9월 22일부터 이 곡을 50여 개 음원·SNS 플랫폼에서 유통했다. LG 씽큐 앱에서 내려받는 세탁기 종료음으로도 제공하기로 했다.

◆ LG전자가 쥔 IP, "새롭다"는 평가

LG전자는 당초 9월 말까지 디지털 채널에서만 활동할 계획이었다. 하지만 예상 밖 인기로 콘텐츠 추가 제작 등 팬들의 목소리를 반영하는 후속 활동도 검토하는 단계다.

에이아이돌은 기존의 제품 기능 중심 광고에서 벗어나 소비자가 자발적으로 즐기고 참여할 수 있는 콘텐츠로 제품의 기술적 특징을 친근하게 전달하려는 취지에서 출발했다. 소비자가 즐기고 확산시킬 수 있는 '밈'을 활용하자는 아이디어에서 시작해 배경음악을 만들었고, 정식 음원 발매로 기획을 구체화하는 과정에서 아이돌 콘셉트를 차용한 뒤 내부 검토 끝에 실제 걸그룹 데뷔 프로젝트로 발전시켰다. 유명인을 광고 모델로 쓰는 방식과 달리 그룹의 데뷔 과정 자체를 콘텐츠로 구성해 소비자의 호기심과 참여를 유도했다는 설명이다.

LG전자 관계자는 "K팝에 친숙한 젊은 세대부터 가전의 주요 구매층인 30~40대까지 폭넓게 소통하는 것이 목표다"고 설명했다.

스타를 활용한 광고는 계약이 끝나면 모델의 인지도도 함께 떠나지만, 직접 만든 그룹의 음원과 콘셉트는 활동이 끝난 뒤에도 다른 마케팅에 쓸 수 있다. 팬덤이 쌓이면 오프라인 행사나 굿즈로 활용 범위를 넓힐 수 있다. 이로 인해 LG전자 측 역시 팬 목소리를 반영하는 후속 활동을 검토 중이다.

LG전자는 10월 중순 기준 공식 유튜브와 인스타그램에 올린 뮤직비디오, 티저, 제품 특장점 영상의 누적 조회 수가 3200만 회를 넘었다고 밝혔다. 특히, 광고 없이 소비자가 자발적으로 만든 이른바 '오가닉 콘텐츠'인 '아이워시' 음원이 인스타그램 릴스에서 6000건 이상 배경 음악으로 쓰였고, 틱톡과 유튜브 등에서 캠페인의 기획 의도와 세계관을 분석하거나 공유한 자발적 콘텐츠가 약 400건 생겼다. 광고비 하나 없이 마케팅 효과를 톡톡히 누리고 있는 것이다.

손태영 한국콘텐츠진흥원 콘텐츠 IP 전략팀 팀장은 "전 세계적으로 인기 있는 K팝을 활용해 LG전자가 자체 기획으로 에이아이돌을 만든 것은 콘텐츠 업계에서도 깜짝 놀랄 정도의 새로운 시도로 보고 있다"고 말했다. 손 팀장은 "요즘 가전 제품의 경우 성능을 우선시하지만 예전처럼 많이 따지지는 않는다"며 "에이아이돌의 경우 소비자에게 다가갈 수 있는 포인트라고 생각한다"고 밝혔다.

fineview@newspim.com