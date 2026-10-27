아르코 앙상블, 벨기에·독일서 유럽 순회공연

AI 핵심 요약beta
- 아르코 앙상블이 27일 유럽 순회공연 계획을 밝혔다
- 청년 한국 클래식 연주자 7명이 30일 브뤼셀서 공연한다
- 앙상블은 11월 1일 베를린서 다양한 작품을 선보인다
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34세 이하 한국 클래식 연주자 7명 참여
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 한국문화예술위원회(아르코)의 청년 클래식 연주단체 '아르코 앙상블(ARKO Ensemble)'이 오는 30일 벨기에 브뤼셀과 11월 1일 독일 베를린에서 유럽 순회공연을 연다고 27일 밝혔다.
'넥스트 K-클래식: 아르코 앙상블(Next K-Classics: ARKO Ensemble)'을 주제로 열리는 이번 공연은 30일 주벨기에유럽연합한국문화원, 11월 1일 베를린 마이스터잘(Meistersaal) 공연장에서 각각 진행된다.
공연에는 유럽 각지 음악대학에서 수학하거나 현지에서 활동 중인 34세 이하 한국 클래식 연주자 7명이 참여한다. 성악 강다혜, 클라리넷 서예빈, 피아노 송은채, 바이올린 윤지혜·조시연, 첼로 이용준, 플루트 임다예가 배종훈 예술감독과 함께 무대에 오른다.
연주자들은 쇼팽과 베토벤, 슈만, 슈베르트, 차이콥스키, 푸치니 등의 작품을 선보인다. 피아노 독주와 성악을 비롯해 플루트·클라리넷과 피아노 협연, 피아노 트리오 등 다양한 편성으로 공연을 구성한다.
이번 공연은 한국 공연예술과 예술 콘텐츠를 해외 주요 도시에서 소개하는 '2026 투어링 케이-아츠(Touring K-Arts)' 사업의 하나다. 주벨기에유럽연합한국문화원과 주독일한국문화원이 함께하며 문화체육관광부와 한국국제문화교류진흥원(KOFICE)이 후원한다.
이범헌 아르코 위원장은 "K-컬처의 지속적인 성장을 위해서는 기초예술에 대한 지원이 필요하다"며 "우리 예술인들이 세계 무대에서 활동할 수 있도록 국제 교류 기반을 마련해 나가겠다"고 말했다.
아르코 앙상블은 세계 각지에서 활동하는 한국 청년 클래식 연주자들로 구성된 프로젝트형 연주단체로 2024년 출범했다. 이후 미국과 독일, 영국 등에서 공연했으며 지난 8월에는 프랑스 살롱 드 프로방스 국제 실내악 축제와 미국 로스앤젤레스(LA)에서 열린 KYCC 기부 콘서트에 참여했다.
taeyi427@newspim.com