대한항공·아시아나항공, 청소년 진로교육·안전체험 지원

AI 핵심 요약beta
- 대한항공과 아시아나항공은 27일 미래세대 사회공헌을 진행했다.
- 양사는 10월 청소년 대상 항공 직업 특강 3회를 열었다.
- 임직원들은 아동 안전체험관 견학과 진로 탐색을 지원했다.
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양사 임직원 공동 봉사활동 통해 아동 안전체험관 견학 지원
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 대한항공과 아시아나항공이 청소년 진로교육과 아동 안전체험 지원 등 미래세대를 위한 사회공헌 활동을 펼쳤다.
대한항공은 아시아나항공과 함께 10월 한 달간 청소년 대상 항공 분야 직업 특강 3회를 진행하고 아동들의 안전체험관 견학을 지원했다고 27일 밝혔다.
양사 교육기부 봉사단은 지난 26일 경기 김포시 고촌중학교에서 학생 약 30명을 대상으로 운항·객실승무원 직업 특강을 실시했다. 대한항공 운항승무원과 아시아나항공 객실승무원이 각각 직무와 현장 경험을 소개하고 질의응답 및 진로 멘토링을 진행했다.
앞서 지난 24일에는 항공의 날 기념 주간을 맞아 서울 강서구 국립항공박물관에서 청소년 약 80명을 대상으로 항공 진로 특강 '드림 토크(Dream Talk)'를 개최했다.
지난 17일에는 서울 마포구 마포중앙도서관에서 마포진로직업체험지원센터와 협력해 청소년 약 100명을 대상으로 객실·운항승무원 직업 특강을 진행했다. 대한항공 객실승무원과 아시아나항공 운항승무원이 현장 경험을 공유하고 학생들의 진로 탐색을 도왔다.
양사 임직원들은 아동 안전의식 제고를 위한 봉사활동에도 참여했다. 지난 22일 서울 강서구 마곡안전체험관에서 공동 사회공헌 프로그램인 '두 손 모아' 활동의 일환으로 아동들의 안전체험관 견학을 지원했다.
대한항공 관계자는 "이번 사회공헌 활동은 양사 임직원들의 전문성과 경험을 나누며 미래세대의 성장을 지원하고 지역사회와의 유대를 강화한다는 점에서 의미가 있다"며 "앞으로도 청소년들에게 다양한 진로 탐색의 기회를 제공하고 지역사회와 함께 성장하는 나눔 활동을 지속해 나갈 것"이라고 말했다.
heoneykim@newspim.com