세븐틴 정한·조슈아, 日 오리콘 '주간 앨범 랭킹'서 1위

AI 핵심 요약beta
- 정한X조슈아가 27일 일본 오리콘 주간 앨범 1위에 올랐다
- 미니 1집은 일본 발매 첫 주 6만6000여 장을 판매했다
- 두 사람은 다음달 21~22일 일본 돔 콘서트를 개최한다
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 세븐틴 정한X조슈아가 일본 오리콘 차트 정상에 올랐다.
27일 일본 오리콘에 따르면 정한X조슈아의 미니 1집 '드림이스케이프(DREAMSCAPE)'는 현지 발매 첫 주에 6만 6000여 장 판매돼 최신 '주간 앨범 랭킹'(11월 2일 자/집계 기간 10월 19~25일) 1위에 올랐다.
'드림이스케이프'는 K팝 유닛 앨범으로는 이례적으로 80만 장이 넘는 초동 판매량(발매 직후 일주일간의 음반 판매량)을 기록해 한터차트의 주간 차트 1위로 직행했다.
뿐만 아니라 중국 대형 음악 사이트 QQ뮤직의 종합 주간 '디지털 베스트 셀러 앨범' 차트 2위를 기록하고, 누적 판매액 75만 위안을 돌파해 '트리플 골드' 인증을 받았다.
일본 인기도 뜨겁다. 신보는 라인뮤직 실시간 '앨범 톱 100', 아이튠즈 재팬 '톱 앨범' 차트 1위를 차지한 것은 물론, 오리콘 '데일리 앨범 랭킹'에서도 이틀 연속(10월 20, 21일 자) 정상을 지켰다.
타이틀곡 '12 o'clock'은 공개 직후 라인뮤직 실시간 '송 톱 100' 9위를 찍은 데 이어, 일본 유튜브 '주간 인기 뮤직비디오'에도 이름을 올렸다.
정한X조슈아는 국내외 6개 도시에서 단독 공연을 열고 흥행 기세를 이어간다. 특히 다음달 21~22일 사이타마 베루나 돔에서 개최되는 콘서트 '드리밍(DREAMING)'의 2일 차 공연은 현지 전역을 넘어 한국, 미국, 싱가포르, 멕시코 등 글로벌 주요 도시 영화관에서도 중계된다.
공연 개최를 기념한 팝업스토어도 다음달 6~23일 도쿄 시부야 츠타야에서 진행된다. 투어 머치뿐 아니라 일본 오리지널 상품도 판매될 예정이라 팬들의 높은 관심이 예상된다.
alice09@newspim.com