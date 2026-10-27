온통대전, 카드 없어도 결제한다…QR결제 가맹점 모집

AI 핵심 요약beta
- 대전시는 27일 온통대전 결제를 QR코드로 확대했다
- 시민은 실물카드 없이 앱으로 QR코드를 스캔해 결제한다
- 대전시는 전통시장 등에 QR키트 2000개를 보급한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전 지역화폐 온통대전을 앞으로는 실물카드 없이 스마트폰만으로 결제할 수 있게 된다.
27일 대전시는 온통대전 결제 방식을 기존 카드에서 QR코드까지 확대하고 이날부터 참여 가맹점을 모집한다고 밝혔다.
QR결제는 시민이 매장에 비치된 QR코드를 온통대전 앱으로 스캔해 결제하는 방식이다. 카드를 따로 소지할 필요가 없어 이용이 편리하고 소상공인의 결제수수료 부담도 줄일 수 있을 것으로 기대된다.
QR결제를 도입하려는 온통대전 가맹점은 이날부터 온통대전 앱에서 신청하면 된다.
시는 전통시장과 골목형상점가를 중심으로 QR결제 키트 2000개를 우선 보급할 계획이다.
일반 가맹점은 별도 키트 없이도 QR결제를 도입할 수 있다. 온통대전 앱에서 신청한 뒤 안내 배너를 통해 QR코드를 내려받아 출력하고 매장에 비치하면 된다. QR코드 발급에는 영업일 기준 2~3일이 걸릴 예정이다.
시는 가맹점 참여를 확대하는 동시에 이용 과정에서 발생하는 불편 사항을 개선해 QR결제 서비스의 안정적인 정착을 지원할 방침이다.
문인환 대전시 민생경제국장은 "QR결제 도입으로 시민의 이용 편의성을 높이고 소상공인의 결제 부담을 덜 수 있을 것으로 기대한다"며 "현장 의견을 지속적으로 반영해 온통대전이 시민과 소상공인 모두에게 실질적인 도움이 되도록 하겠다"고 말했다.
nn0416@newspim.com