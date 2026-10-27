대한전선, 독일서 380kV 초고압 전력망 턴키 수주…유럽 사업 확대

AI 핵심 요약beta
- 대한전선은 27일 독일 380kV 초고압 전력망 사업을 수주했다
- 네덜란드 법인이 턴키 사업을 총괄하고 본사는 1150억원 자재를 공급한다
- 대한전선은 유럽 초고압 전력 인프라 사업을 확대할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
올해 유럽 신규 수주 5000억원 돌파…HVDC·해저케이블로 확대
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 대한전선이 독일에서 380kV 초고압 전력망 구축 사업을 수주하며 유럽 시장 공략에 속도를 내고 있다.
대한전선은 네덜란드 법인(Taihan Netherlands B.V.)이 독일에서 380kV 초고압 전력망 프로젝트를 턴키(Turn-key) 방식으로 수주했다고 27일 밝혔다.
이번 사업은 네덜란드 법인이 현지 엔지니어링과 시공 등 프로젝트 전반을 총괄하고, 대한전선 본사가 초고압 케이블과 접속재 등 핵심 자재를 생산·공급하는 방식으로 진행된다.
대한전선 본사는 네덜란드 법인과 약 1150억원 규모의 자재 공급 계약을 체결했다. 현지 엔지니어링과 시공을 포함한 전체 턴키 프로젝트 수주액은 이를 웃돌지만 구체적인 금액과 발주처는 공개되지 않았다.
이번 프로젝트는 독일 지중 교류 전력망 가운데 최고 전압인 380kV 전력망을 구축하는 사업이다. 대한전선은 앞서 2023년 1월에도 독일에서 380kV 초고압 전력망 프로젝트 2건을 연이어 수주한 바 있다.
대한전선은 올해 독일과 덴마크, 영국 등 유럽에서만 5000억원 이상의 신규 수주 실적을 기록했다. 인공지능(AI) 확산과 데이터센터 증가에 따른 초고압 전력 인프라 투자 확대를 기회로 현지 사업을 강화한다는 계획이다.
대한전선은 2017년 영국지사를 설립하며 유럽 시장에 진출했다. 이후 2019년 유럽본부로 조직을 확대 개편하고 네덜란드 법인을 신설하는 등 현지화 전략을 추진해 왔다. 현재 유럽에서 총 5개 지사와 1개 법인을 운영하고 있다.
대한전선 관계자는 "유럽에서 고객 및 파트너와의 협력 관계를 더욱 강화하고 현지 시장에 대한 이해와 사업 역량을 고도화해 나갈 것"이라며 "초고압 전력망 사업에서 확보한 고객 신뢰를 바탕으로 초고압직류송전(HVDC)과 해저케이블 분야에서도 사업 기회를 넓히고 신규 수주로 연결해 나가겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com