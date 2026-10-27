KB국민은행, '2026 KB굿잡 부산 잡 페스티벌' 개최

AI 핵심 요약beta
- KB국민은행이 26일 부산 벡스코에서 2026 KB굿잡 부산 잡 페스티벌을 개최했다
- 이번 박람회에는 우수기업 등이 참여해 구인기업과 구직자의 만남을 지원했다
- 취업컨설팅과 AI면접 등 지원관을 운영하고 기업에 채용지원금도 제공했다
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = KB국민은행이 지난 26일 부산 벡스코에서 '2026 KB굿잡 부산 잡(JOB) 페스티벌'을 개최했다고 밝혔다.
이번 행사는 KB국민은행과 부산광역시, 정부부처가 참가기업 모집부터 홍보까지 협력해 구인기업과 구직자를 연결하고자 마련됐다. 개막식에는 김경덕 부산광역시 행정부시장, 장인화 동반성장위원장, 이창길 부산지방고용노동청장, 이환주 KB국민은행장 등이 참석했다.
올해 30회를 맞은 'KB굿잡 취업박람회'는 누적 방문자 수 127만명을 기록한 국내 최대 규모 행사다. 현재까지 6400여개 기업이 참가해 4만9000여명의 취업을 지원했다.
이번 박람회에는 부산시 추천 우수기업을 비롯해 여성친화·유통물류 기업, 청년일자리강소기업, 대기업 협력사, 코스닥 상장사 등이 참여했다.
현장에는 구직자 지원을 위해 취업컨설팅관, 취업특강·채용설명회관, AI면접 체험관, 군간부 채용관, 직업체험관 등이 운영됐다.
참가기업에는 정규직원 채용 시 1인당 100만원씩 연간 최대 1000만원의 채용지원금을 지급하며, 일자리 창출 우수 중소기업에는 최대 연 1.3%p의 대출 금리우대 혜택을 제공한다. 현장 면접 구직자 선착순 500명에게는 면접지원금이 지급됐다.
KB국민은행은 행사 종료 후에도 유관기관과 연계한 인재 매칭서비스 등 지원을 이어갈 방침이다.
이환주 KB국민은행장은 개회사에서 "오늘 이 자리는 첫 일자리를 찾는 청년부터 경륜을 갖추고 새로운 출발을 준비하는 중장년까지 모든 세대를 위한 기회의 장"이라며 "구인기업과 구직자를 돕는 금융파트너로서 늘 곁에서 동행하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com