케인, 발롱도르 첫 수상…잉글랜드 선수로 25년 만의 영광

AI 핵심 요약beta
- 해리 케인이 27일 생애 첫 발롱도르를 수상했다
- 케인은 야말과 음바페를 제치고 남자 부문 정상에 올랐다
- 케인은 게르트 뮐러 트로피까지 받아 2관왕을 차지했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=해리 케인(33·바이에른 뮌헨)이 생애 첫 발롱도르를 수상하며 세계 최고 선수의 자리에 올랐다.
케인은 27일(한국시간) 영국 런던 팔라디움에서 열린 2026 발롱도르 시상식에서 라민 야말(바르셀로나), 킬리안 음바페(레알 마드리드) 등을 제치고 남자 부문 수상의 영예를 안았다.
잉글랜드 선수의 발롱도르 수상은 2001년 마이클 오언 이후 25년 만이다. 케인은 스탠리 매슈스, 보비 찰턴, 케빈 키건, 오언에 이어 다섯 번째 잉글랜드 출신 수상자로 이름을 올렸다. 바이에른 뮌헨 소속으로도 1981년 카를하인츠 루메니게 이후 45년 만이다.
케인은 최우수 공격수에게 주어지는 게르트 뮐러 트로피까지 받아 2관왕을 차지했다.
케인은 2025~2026시즌 소속팀과 국가대표팀을 통틀어 65경기에서 73골 8도움을 기록했다. 분데스리가에서는 36골로 세 시즌 연속 득점왕에 올랐다.
뮌헨 유니폼을 입고는 51경기에서 61골을 넣어 구단의 한 시즌 최다 득점 기록을 새로 썼다. 잉글랜드 대표팀에서도 12골을 보탰다. 2026 북중미 월드컵에서는 6골을 터뜨리며 잉글랜드의 3위 달성에 힘을 보탰다.
한편 프랑스 축구전문지 프랑스풋볼이 제정한 발롱도르는 국가별 축구 전문 기자들의 투표로 최고의 선수를 선정한다. 남자 부문은 1956년, 여자 부문은 2018년부터 시상하고 있다.
올해 시상식은 초대 수상자인 잉글랜드의 전설 스탠리 매슈스를 기념하기 위해 처음으로 런던에서 열렸다. 그동안 시상식은 주로 프랑스 파리에서 개최됐다.
iaspire@newspim.com