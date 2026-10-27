정점식 "李대통령, 농지 전수조사 논란에 장관 탓…남 탓에 진심"

AI 핵심 요약beta
- 정점식 원내대표는 27일 이재명 대통령의 농지 전수조사 발언을 비판했다
- 정 원내대표는 이 대통령이 송미령 장관에게 책임을 떠넘겼다고 주장했다
- 그는 이 대통령이 과거 전수조사를 직접 강조했다며 무책임하다고 비난했다
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"국무회의서 지시한 건 대통령 본인"
[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 정점식 국민의힘 원내대표는 27일 이재명 대통령이 농지 전수조사 추진 배경을 송미령 농림축산식품부 장관의 제안이라고 설명한 데 대해 "상황이 불리해지니까 본인은 원래 그런 의도가 아니었다면서 아랫사람에게 책임을 뒤집어씌우는 비열함에 말문이 막힌다"고 비판했다.
정 원내대표는 이날 자신의 페이스북에 '대통령의 장관 탓, 볼썽 사납습니다'라는 제목의 글을 올리고 "이렇게 남 탓에 진심인 대통령은 처음 본다"며 이같이 밝혔다.
그는 "어제 이재명 대통령이 농지 전수조사에 대해 본인은 당초 '수도권 인근의 투기 목적의 농지 상황을 확인'하고자 했으나 송미령 농식품부 장관이 전국 단위의 전수조사를 제안해서 진행했다고 말했다"고 지적했다.
이어 "부동산 문제는 전임 정권 탓, 서울시장 탓으로 일관하고, 주식시장 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF)는 '누군가는 결정했겠죠'라고 하더니 이제는 하다 하다 장관 탓을 하느냐"고 반문했다.
정 원내대표는 이 대통령이 과거 국무회의에서 농지 전수조사와 매각명령 필요성을 직접 강조했던 점도 거론했다.
그는 "국무회의에서 '필요하면 대규모 인력을 통해 전수조사·매각명령을 해야 한다', '농사를 안 짓는 사람은 농지를 가지고 있지 못하게 해야 한다'고 말했던 사람은 대통령 본인 아니냐"고 따져 물었다.
정 원내대표는 해리 트루먼 전 미국 대통령의 책임 정치 정신을 언급하며 이 대통령의 태도를 비판하기도 했다.
그는 "트루먼 대통령의 책상에는 'The buck stops here', '모든 책임은 내가 진다'는 뜻의 명패가 있었다고 한다"며 "이재명 대통령의 책상에는 'The buck never stops here', '나는 아무 책임도 지지 않는다'는 명패가 있는 것 같다"고 꼬집었다.
그러면서 "정말 무책임한 대통령"이라고 비판했다.
앞서 이 대통령은 지난 26일 청와대에서 열린 농어민과의 대화에서 농지 전수조사와 관련해 송 장관이 법률상 실시해야 하지만 수십 년 동안 하지 않은 조사를 함께 진행하자고 제안했다고 설명했다.
이 대통령은 전수조사가 농지를 빼앗거나 불이익 처분을 하기 위한 목적은 아니라는 점도 강조했다.
oneway@newspim.com