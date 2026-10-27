GIST, 출처 검증하는 역사 AI 개발…5·18 체험 콘텐츠로 11월 공개

AI 핵심 요약beta
- GIST 연구팀은 27일 역사자료 기반 AI 윤태호를 개발했다
- AI 윤태호는 답변과 함께 역사적 근거와 출처를 제시했다
- 시스템은 11월 민주주의역사누리터에 체험형 콘텐츠로 설치된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
질문 답변 시 근거 역사자료 출처 함께 제시
11월 민주주의역사누리터에 설치 예정
[세종=뉴스핌] 이경태 기자 = 광주과학기술원(GIST)은 한국문화기술연구소 김혜선 책임연구원 연구팀이 역사자료를 근거로 이용자 질문에 답하고 답변의 출처를 함께 제시하는 인공지능(AI) 대화시스템 'AI 윤태호'를 개발했다고 27일 밝혔다.
개발과 시험을 마친 AI 윤태호는 관람객이 가상의 학생 인물과 질문과 답변을 주고받으며 역사적 사건과 배경을 살펴볼 수 있는 체험형 역사교육 콘텐츠다. 오는 11월 초 개관 예정인 (가칭)광주광역시교육청 민주주의역사누리터에 설치될 예정이다.
생성형 AI는 질문에 자연스럽게 답할 수 있지만 실제 기록에 없는 내용을 사실처럼 제시하는 환각 현상이 나타날 수 있다. 역사교육에서는 답변의 근거를 확인하는 과정이 중요한데, 역사자료는 공식 기록과 신문, 사진, 인터뷰, 영상 등 다양한 형태로 존재하고 같은 사건도 자료마다 다른 관점에서 서술될 수 있어 어떤 기록을 근거로 답했는지 확인할 수 있어야 한다.
연구팀은 이를 위해 역사자료 검색부터 답변 생성, 사실·출처 검증까지 연결하는 대화시스템을 설계했다. 문서와 사진, 음성, 영상 등 다양한 형태의 역사자료를 AI가 검색할 수 있도록 정리하고, 질문과 관련된 자료를 찾을 때 단어의 일치 여부와 문장의 의미를 함께 고려하는 검색 방식을 적용했다. 관람객이 질문하면 관련 역사자료를 검색해 답변을 만들며 이전 대화의 흐름과 AI 인물의 설정도 반영해 대화를 이어가도록 했다. 생성된 답변이 실제 역사자료와 일치하는지, 출처가 적절한지, 기록에 없는 내용을 만들어내지는 않았는지 평가·검토할 수 있는 구조도 마련했다.
연구진은 이 기술을 1980년 5·18민주화운동 당시를 배경으로 한 가상의 중학교 3학년 학생 'AI 윤태호'와 대화하는 형태로 구현했다. 윤태호는 친구를 찾아다니다 전남도청 인근 상무관에서 희생자들의 시신 수습을 돕고 이후 자신도 목숨을 잃는 이야기를 가진 가상의 인물이다. 연구팀은 민주주의역사누리터의 주요 관람객이 초·중·고등학생이라는 점을 고려해 윤태호를 또래 학생으로 설정했다. 관람객이 질문하면 AI가 만든 답변을 음성으로 전달하고 화면 속 인물의 입 모양과 표정, 시선 등을 발화에 맞춰 표현한다.
김혜선 책임연구원은 "역사 AI의 신뢰성은 어떤 기록을 근거로 답하고, 그 근거를 다시 확인할 수 있는지에 달려 있다"며 "이번 연구에서는 역사자료와 AI의 답변을 연결하고 검토할 수 있는 구조를 설계했다"고 말했다.
연구팀은 앞으로 민주주의역사누리터 적용을 바탕으로 역사자료를 늘리고 5·18민주화운동과 광주학생독립운동 등 다양한 민주주의 역사와 문화유산으로 적용 범위를 넓힐 계획이다. GIST는 이번 연구 성과의 기술사업화 및 산업적 활용에 관심 있는 기업·기관의 문의를 창업혁신진흥원 기술사업화센터를 통해 받고 있다.
biggerthanseoul@newspim.com