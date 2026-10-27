희미한 숨소리 포착...세종소방, 뇌졸중 의심 환자 구조

AI 핵심 요약beta
- 세종소방본부는 25일 무응답 119 신고에서 숨소리를 포착했다
- 경찰과 휴대전화 조회 등 공조로 신고자의 위치를 확인했다
- 구급대는 뇌졸중 의심 환자를 발견해 응급처치 후 이송했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
경찰 공조 위치 파악...응급처치·병원 이송
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종소방본부 119종합상황실이 말없이 걸려 온 신고 전화에서 희미한 숨소리를 포착하고 경찰과 공조해 뇌졸중 의심 환자를 구조했다.
27일 세종소방본부에 따르면 지난 25일 오후 6시 52분쯤 119종합상황실에 신고 전화가 걸려 왔지만 수화기 너머에서는 아무런 말소리도 들리지 않았다.
상황요원은 단순 오접속이 아닐 가능성을 염두에 두고 통화를 유지하던 중 미세한 숨소리를 확인했다. 신고자에게 계속 말을 걸며 반응을 유도했지만 신고자가 말을 하지 못해 정확한 위치를 파악하는 데 어려움을 겪었다.
상황실은 즉시 경찰에 공동 대응을 요청하고 휴대전화 번호 조회와 마을 이장 연락망 등 가용 수단을 동원해 위치 확인에 나섰다. 통화가 끊길 때마다 다시 전화를 걸어 신고자의 상태를 확인하는 등 대응을 이어갔다.
이후 유관기관 간 공조를 통해 신고 장소를 특정했고 출동한 구급대는 오후 7시 21분께 뇌졸중 의심 증상을 보이는 환자를 발견해 응급처치한 뒤 병원으로 이송했다.
김전수 119종합상황실장은 "작은 숨소리도 놓치지 않은 집중력과 유관기관 협력의 성과"라며 "시민의 생명을 지키는 최후의 보루로서 책무를 다하겠다"고 말했다.
한편 세종소방본부는 위급한 상황에서 말을 하기 어렵더라도 119 신고 전화를 끊지 않고 통화를 유지하면 구조에 필요한 정보를 확보하고 골든타임을 지키는 데 도움이 된다고 당부했다.
vincent977@newspim.com