에이치피오 자회사 주닥, '무신사 뷰티 홍대' 입점

AI 핵심 요약beta
- 주닥이 27일 무신사 뷰티 홍대에 입점했다
- 피부 장벽 관리 클렌징·스킨케어로 접점을 확대했다
- 국내 유통망 확대와 해외 진출에도 속도를 낸다
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국내 오프라인·해외 유통망 확장 추진
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 설희 인턴기자 = 글로벌 건강생활기업 에이치피오의 더마코스메틱 자회사 주닥(JOODOC)이 무신사의 첫 뷰티 단독 오프라인 매장 '무신사 뷰티 홍대'에 입점했다고 27일 밝혔다.
'무신사 뷰티 홍대'는 1020세대와 외국인 관광객 등 뷰티 소비층이 밀집한 서울 홍대 상권에 위치한 오프라인 매장이다. 주닥은 이번 입점을 통해 피부 장벽 관리에 특화된 클렌징·스킨케어 제품을 선보이며 소비자 접점을 확대할 계획이다.
주닥은 피부과 전문의 이주희 대표가 15년간의 임상 및 진료 경험을 바탕으로 설립한 메디컬 셀프케어 브랜드다. 민감성 피부를 고려한 성분과 제품을 중심으로 국내외 온·오프라인 유통 채널을 확대하고 있다.
주닥은 현대백화점의 더마 뷰티 전문 편집숍 '코오드(Khōde)' 판교 1호점 등 오프라인 채널에 입점하며 유통망을 넓히고 있다. 미국 로스앤젤레스(LA) 멜로즈 팝업 클리닉도 추진하는 등 해외 시장 진출에도 나서고 있다.
이주희 주닥 대표는 "올리브영에 이어 새로운 뷰티 유통 강자로 주목받는 무신사 뷰티에 입점하면서 소비자들이 주닥의 메디컬 셀프케어 제품을 직접 경험할 수 있는 기회가 확대됐다"며 "앞으로 국내 오프라인 유통망을 넓히는 동시에 해외 시장 진출에도 속도를 내 글로벌 더마코스메틱 브랜드로 성장해 나갈 것"이라고 말했다.
winter1004@newspim.com