덱스터스튜디오, '실낙원' VFX·DI 기술 참여

AI 핵심 요약beta
- 덱스터스튜디오는 27일 영화 ‘실낙원’의 VFX와 DI를 담당했다고 밝혔다.
- ‘실낙원’은 실종된 아들의 귀환을 둘러싼 심리 스릴러 영화다.
- 영화는 토론토·하와이영화제에 초청됐고 118개국 선판매됐다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 콘텐츠 전문기업 덱스터스튜디오가 연상호 감독의 신작 영화 '실낙원'의 VFX(시각특수효과)와 디지털 색보정(DI) 작업을 담당했다고 27일 밝혔다.
'실낙원'은 9년 전 캠핑스쿨 버스 실종 사건으로 아들을 잃은 엄마가 죽은 줄로만 알았던 아들이 살아 돌아오면서 벌어지는 일들을 그린 심리 스릴러 영화다. 제51회 토론토국제영화제 스페셜 프레젠테이션 부문과 제46회 하와이국제영화제에 공식 초청됐으며, 해외 118개국 선판매가 성사됐다.
회사에 따르면 덱스터는 지난해 호평을 받은 연상호 감독의 저예산 영화 프로젝트 '얼굴'에 이어 이번 작품의 VFX와 DI 작업에도 참여했다. 두 작품 모두에 기술을 제공하며 감독의 영화 세계 확장을 지원하고 있다.
덱스터는 '부산행'을 시작으로 '염력', '반도', 넷플릭스 '지옥' 시리즈, '정이', '기생수: 더 그레이', '계시록', '얼굴', '군체' 등 연상호 감독의 다수 작품에서 VFX, DI, 음향 부문에 참여해왔다. SF, 크리처 장르부터 액션, 스릴러, 미스터리까지 다양한 장르의 극장 영화와 OTT 콘텐츠 완성도를 높였다.
덱스터 VFX본부 홍정호 슈퍼바이저는 "현실과 AI 프로그램 속 세계의 시각적 차이를 표현하고, 가상공간의 특성을 자연스럽게 구현하는 데 중점을 뒀다"며 "VFX 분야의 탁월한 안목을 보유한 연상호 감독과 협업을 거듭해오며 구축한 공감대로 한정된 예산 속에서도 작업을 원활하게 진행할 수 있었다"고 말했다.
덱스터 DI본부 이경종 컬러리스트는 "스릴러 장르에서는 색을 빼고 어둠으로 긴장감을 만드는 경우가 많지만, '실낙원'에서는 차가운 톤 위에 채도 높은 색들이 더해지면서 생기는 기묘한 불편함을 화면에 구현했다"며 "어두운 장면에서도 인물의 표정과 화면의 세부 묘사가 선명하게 드러나도록 명암과 대비를 조정해 심리적 긴장감을 높였다"고 전했다.
한편 덱스터는 VFX, DI, 음향 디자인 및 믹싱, 버추얼 프로덕션 등 포스트 프로덕션 전반에서 국내외 제작사와 협력하며 극장과 OTT 플랫폼, 영화 및 드라마, 애니메이션 등 다양한 영역에서 역량을 강화해나가고 있다.
nylee54@newspim.com