이지트로닉스, 400kW급 초급속 충전기·로봇팔 자동충전 기술 개발

AI 핵심 요약beta
- 이지트로닉스는 27일 400kW급 초급속 충전기를 개발했다
- 이지트로닉스는 27일 로봇팔 기반 자동충전 시스템을 실증했다
- 이지트로닉스는 27일 교통약자 충전 편의 개선을 추진했다
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로봇팔 이용한 차량 측면·하부 자동충전 기술 개발
차량 위치 인식·커넥터 자동 체결 기술 확보…실차 적용 검증
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 전력변환장치 전문기업 이지트로닉스는 국책 연구개발과제를 통해 400kW급 초급속 충전기와 로봇팔 기반 차량 자동충전 시스템을 개발하고 실차 실증을 수행했다고 27일 밝혔다.
이번 연구개발은 '교통약자의 xEV 수용성 제고를 위한 자동충전용 차량 부품 및 인터페이스 개발' 과제로, 이지트로닉스가 주관기관으로 참여했다. 전기차 이용자가 충전 케이블과 커넥터를 직접 조작하지 않고도 충전할 수 있는 시스템을 구현해 교통약자의 이용 편의성을 높이는 데 목적이 있다.
이지트로닉스는 이번 과제를 통해 400kW(1000V·400A)급 초급속 충전기와 전력 분배 기술을 개발했다. 여러 차량을 동시에 충전할 수 있도록 부하 분산형 전력 분배 알고리즘을 적용했으며, 국제 충전 통신 표준인 ISO 15118-20 기반 통신 기술을 연계해 고출력 충전과 자동충전을 통합할 수 있는 기술적 기반을 확보했다.
로봇팔을 이용한 자동충전 시스템도 개발했다. 차량 측면의 충전구에 로봇팔이 커넥터를 자동으로 연결하는 ACDS(Automatic Connection Device for Side Connection) 방식으로, 이용자가 충전 케이블을 직접 연결하지 않아도 충전할 수 있도록 설계했다.
이와 함께 차량 하부에서 충전 커넥터를 자동으로 연결하는 ACDU(Automatic Connection Device for Underbody) 기술도 확보했다. 차량 측면과 하부 등 충전구 위치에 따라 서로 다른 자동충전 방식을 적용할 수 있도록 한 것이다.
자동충전 과정에 필요한 차량 위치 인식과 자동 정렬, 충전 커넥터 체결, 충전부 위치 추적 기술도 개발했다. 이지트로닉스는 해당 기술을 실제 차량에 적용해 장착성과 충전 동작을 검증했으며, 충전설비와 차량 측 자동충전 부품 간 연계 시험도 진행했다.
회사는 이번 연구개발 결과를 바탕으로 초급속 충전 및 자동충전 기술의 성능 검증과 사용자 편의성 개선을 이어갈 계획이다. 완성차 업체와 충전 인프라 관련 기업과의 협력 가능성을 검토하고, 관련 기술의 사업화도 추진할 방침이다.
향후에는 승용 전기차뿐 아니라 상용 전기차로 자동충전 기술의 적용 범위를 확대하는 방안을 검토한다. 충전사업자 운영시스템과 연계한 서비스 모델 개발과 함께 메가와트급 충전 시스템(MCS) 등 차세대 고출력 충전 분야로 기술을 활용하는 방안도 모색할 예정이다.
이지트로닉스 관계자는 "이번 국책과제를 통해 400kW급 초급속 충전 기술과 로봇팔 기반 자동충전 시스템을 개발하고, 실차 실증을 통해 기술 적용 가능성을 확인했다는 점에서 의미가 있다"며 "앞으로 교통약자를 비롯한 전기차 이용자의 충전 편의성을 높이고, 확보한 기술력을 지속적으로 고도화해 전기차 충전 인프라 시장에서 새로운 사업 기회를 발굴해 나가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com