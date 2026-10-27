KHS에이전시·RBW 업무협약…K팝 아티스트 글로벌 사업 확대

AI 핵심 요약beta
- KHS에이전시는 27일 RBW와 업무협약을 체결했다.
- 양사는 K팝 아티스트 해외 진출과 IP 콘텐츠를 공동 기획한다.
- KHS에이전시는 RBW 아티스트의 글로벌 사업 지원을 강화한다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = KHS에이전시가 RBW와 손잡고 K팝 아티스트의 해외 진출과 지식재산권(IP) 기반 콘텐츠 사업 확대에 나선다.
국내 최초 할리우드식 토털 탤런트 에이전시 KHS에이전시가 글로벌 종합콘텐츠 제작사 RBW와 업무협약을 체결했다고 27일 밝혔다.
양사는 KHS에이전시의 전략·네트워크와 RBW의 제작 인프라를 결합해 아티스트 해외 사업과 IP 기반 콘텐츠를 공동 기획할 예정이다.
RBW는 마마무, 오마이걸, 권은비, 원위 등이 소속된 엔터테인먼트 기업으로, 멀티 레이블 체제를 바탕으로 음악·공연·콘텐츠 전반에서 K팝 IP 경쟁력을 키우고 있다.
KHS에이전시는 큐브엔터테인먼트, 케이플러스에 이어 RBW와 손잡으며 '상생형 에이전시 얼라이언스'를 한층 확대했다.
KHS에이전시는 배우 이영애, 최명길, 황정음, 가수 바다, 홍진영, 루나, 감독 임순례, 이병헌, 손재곤, 작가 조윤영, 조명진 등 각 분야 클라이언트의 해외 진출, 계약 협상, IP 사업을 맡아 왔다. 이번 협약으로 이 경험을 RBW 아티스트에게 적용해 방송·광고·브랜드 캠페인과 해외 프로젝트를 지원하고, K팝 분야 사업 기반을 강화한다는 구상이다.
CJ ENM 대표이사 출신 강호성 KHS에이전시 대표는 "KHS에이전시가 쌓아 온 토털 에이전시 노하우와 RBW의 아티스트·제작 역량이 만나 큰 시너지를 낼 것"이라며 "국내 대표 엔터사들과 함께 K-탤런트와 K-콘텐츠의 글로벌 비즈니스 기회를 넓혀 가겠다"고 말했다.
RBW 관계자는 "KHS에이전시의 폭넓은 네트워크와 글로벌 역량이 RBW 아티스트들이 활동 무대를 확장하는 데 큰 힘이 될 것"이라고 밝혔다.
한편, KHS에이전시와 RBW는 협약을 바탕으로 구체적인 공동 프로젝트를 차례로 공개할 예정이다.
moonddo00@newspim.com