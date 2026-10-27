디자인하우스, 50주년 기념 전시 '막(MAK)' 개최

AI 핵심 요약beta
- 디자인하우스는 27일 창립 50주년 기념전 ‘막’을 개최했다
- 전시는 사옥 전체에서 18팀 26명 창작자의 작품을 선보인다
- 전시는 11월 25일까지 열리며 입장권은 1만원에 판매한다
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11월 25일까지 장충동 사옥서 전시…관람료 1만원
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 디자인·라이프스타일 콘텐츠 기업 디자인하우스가 창립 50주년을 기념한 전시 '막(MAK)'을 오는 11월 25일까지 서울 장충동 디자인하우스 사옥에서 연다고 27일 밝혔다.
이번 전시는 '막사발', '막걸리', '막국수', '막춤' 등에 쓰이는 '막'이라는 단어에서 착안했다. 디자인하우스는 이를 주저하지 않고 시도하는 태도와 실행력의 의미로 해석해 전시 주제로 삼았다.
전시는 건축가 승효상이 설계한 디자인하우스 사옥 전체를 활용해 디자인, 예술, 그래픽, 패션, 푸드 등 여러 분야의 작업을 선보인다. 총 18팀, 26명의 창작자가 참여한다.
패브릭 아티스트 김은하는 조선 왕실의 잔칫상인 '고임상'에서 착안한 작품을 선보인다. 헌 옷과 자투리 원단을 활용해 석류와 유과, 옥춘 등 전통 음식과 마카롱, 케이크 등을 패브릭 오브제로 표현했다.
건축가 유병안, 배우 겸 사진작가 박상원, 사진작가 김용호, 건축가 최시영 등이 참여한 '다다친구들'은 이탈리아 가구 브랜드 카르텔의 '루이 고스트 체어(Louis Ghost Chair)'를 각자의 방식으로 재해석했다. 여섯 명의 창작자는 같은 의자를 서로 다른 형태로 꾸미고 개인의 경험과 작업에서 가져온 물건도 함께 전시한다.
플라워 아티스트 레오 킴은 사옥 내 감나무 정원에 계절에 따라 변화하는 작은 정원을 조성했다. 크리에이티브 그룹 레벨나인은 디자인하우스의 지난 50년을 10년 단위로 나눠 주요 시도와 키워드를 그래픽 월로 구성했다.
관람객이 직접 참여하는 작품도 마련됐다. 레벨나인의 디지털 그라피티 '컬러 셰이크(Color Shake)'는 관람객이 직접 색과 글자를 남길 수 있도록 구성돼 전시 기간 동안 계속 변화한다.
푸드 프로그램도 운영한다. 스타일리스트 듀오 세븐도어즈가 카페 차지소의 기획과 비주얼 디렉팅을 맡았으며, 미쉐린 1스타 레스토랑 '소울(SOUL)'의 윤대현·김희은 셰프가 한식과 양식을 결합한 메뉴를 선보인다.
메밀 카펠리니를 활용한 막국수, 막걸리로 발효한 증편과 버터, 감자전에서 착안한 감자 뇨끼, 떡살 무늬를 활용한 무스 케이크 등은 전시 기간 한정으로 판매한다.
전시는 오는 11월 25일까지 서울 장충동 디자인하우스 사옥에서 열린다. 입장권은 네이버 예약을 통해 1만원에 구매할 수 있다.
taeyi427@newspim.com