청주 미래유산에 문암생태공원·청주동물원·청남대 선정

AI 핵심 요약beta
- 청주시는 27일 문암생태공원 등 3곳을 미래유산으로 선정했다
- 시민 설문과 위원회 심의를 거쳐 역사·사회적 가치를 인정했다
- 천주교 성당 2곳과 옛 소방서·소방망루는 선정에서 제외됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주시는 문암생태공원과 청주동물원, 청남대 등 3곳을 '2026 청주 미래유산'으로 선정했다고 27일 밝혔다.
이번 선정은 시민 설문조사와 청주시 미래유산보존위원회 심의를 거쳐 이뤄졌다.
과거 쓰레기 매립장에서 도심 공원으로 탈바꿈한 문암생태공원, 동물복지와 생태 보전에 기여한 청주동물원, 2003년 일반에 개방돼 근현대사 교육·관광 명소로 자리 잡은 청남대가 각각 역사적·사회적 가치를 인정받았다.
반면 충북도 등록문화유산으로 등록된 천주교 내덕동성당과 수동성당은 미래유산에서 제외됐다.
옛 청주소방서와 소방망루는 북문119안전센터 재건축 추진에 따라 관리자의 요청으로 선정이 취소됐다.
청주시는 2023년부터 시민의 기억과 지역의 역사적 가치를 담은 유·무형 유산을 발굴해 왔으며 올해까지 총 39건을 미래유산으로 선정했다.
시는 미래유산 활용 사례를 검토하고 시민들이 유산의 가치를 공유할 수 있는 방안도 논의했다.
시 관계자는 "청주만의 역사와 이야기가 담긴 미래유산을 지속적으로 발굴하고 시민들이 그 가치를 함께 공유할 수 있도록 홍보와 활용에 힘쓰겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com