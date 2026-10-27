FT아일랜드, 12월 연말 콘서트 '에프티소드' 개최

AI 핵심 요약beta
- FT아일랜드가 12월 26~27일 서울에서 연말 콘서트를 개최한다
- 멤버들은 호텔 직원으로 변신한 포스터로 공연 콘셉트를 공개했다
- 대표곡과 숨은 명곡을 가상 공간 강산도의 명소로 선보인다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 에프엔씨엔터 밴드 FT아일랜드가 연말 콘서트를 개최한다.
FT아일랜드는 오는 12월 26~27일 양일간 서울 명화라이브홀에서 2026 콘서트 '에프티소드(FTSODE)'를 열고 팬들과 만난다.
이와 함께 공개된 포스터에는 호텔 로비를 배경으로 유니폼을 착용한 FT아일랜드의 모습이 담겨있다. 멤버들은 '로얄 호텔(ROYAL HOTEL)'의 직원으로 변신해 클래식하면서도 이국적인 분위기를 자아내고 있어 시선을 사로잡는다.
콘서트명 '에프티소드'는 FT아일랜드와 에피소드(EPISODE)의 합성어로, FT아일랜드가 발매한 곡들의 메시지가 하나하나의 에피소드가 되어 FT아일랜드라는 큰 서사를 채워 나간다는 의미를 지닌다.
올해로 4회째를 맞은 '에프티소드'는 FT아일랜드의 지난 시간을 하나의 가상 공간인 '강산도'로 표현한 콘셉트 아래 진행된다.
대중들에게 많은 사랑을 받은 FT아일랜드의 대표곡은 강산도의 랜드마크로, 멤버들과 오랜 팬들에게 특별한 의미가 있는 곡들은 강산도의 숨겨진 명소로 표현해 색다른 재미를 더한다.
관객들은 하루 동안 강산도를 여행하는 방문객이 되어 FT아일랜드의 음악과 함께 색다른 추억을 쌓을 예정이다.
FT아일랜드의 연말 콘서트 '에프티소드'는 NOL티켓에서 구매할 수 있다. 오는 11월 2일 멤버십 회원을 대상으로 선예매를 실시하며, 일반 예매는 11월 5일부터 가능하다.
alice09@newspim.com