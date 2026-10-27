삼성바이오에피스, 키트루다 시밀러 1상 공개…약동학적 동등성 확인

AI 핵심 요약beta
- 삼성바이오에피스는 27일 ESMO 2026에서 SB27 임상 1상 결과를 발표했다
- SB27은 비소세포폐암 환자 163명 대상 연구에서 약동학적 동등성을 확인했다
- SB27은 키트루다와 유효성 및 안전성도 유사한 것으로 나타났다
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 삼성바이오에피스는 유럽종양학회 연례학술대회 'ESMO 2026'에서 키트루다 바이오시밀러 후보물질 'SB27'(성분명 펨브롤리주맙)의 임상 1상 결과를 발표했다고 27일 밝혔다.
ESMO 2026은 지난 23일부터 27일까지 스페인 마드리드에서 열렸다. 삼성바이오에피스는 지난 26일 포스터를 통해 SB27의 임상 결과를 공개했다.
삼성바이오에피스는 2024년부터 한국을 포함한 4개국에서 비소세포폐암 환자 163명을 대상으로 임상 1상을 진행했다. 환자들은 SB27 또는 미국과 유럽에서 허가받은 키트루다를 투여받는 군으로 나뉘어 치료받았다.
연구 결과 1차 평가지표인 사전 설정 시점의 투여 후 혈중 농도-시간 곡선 아래 면적(AUC) 분석에서 SB27과 오리지널 의약품 간 약동학적 동등성이 확인됐다. 회사에 따르면 유효성과 안전성도 유사하게 나타났다.
SB27의 오리지널 의약품인 키트루다는 미국 MSD가 개발한 PD-1 표적 면역항암제다. 지난해 글로벌 매출은 약 317억달러(약 46조원)를 기록했다.
신동훈 삼성바이오에피스 임상의학본부장 부사장은 "SB27 임상 1상에서 오리지널 의약품과의 약동학적 동등성, 유효성 및 안전성의 유사성을 확인했다"며 "환자와 의료진이 신뢰할 수 있는 항암 바이오시밀러를 지속 개발하겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com