다이소 고객센터, 생성형 AI 상담 도입…KTcs 플랫폼 적용

전화·챗봇 지원…필요시 상담사 연결
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 다이소 고객센터가 KTcs의 인공지능 컨택센터(AICC) 플랫폼 '하이큐리(HiQri)'를 도입해 생성형 AI 상담 서비스를 제공한다.
이번 서비스에는 생성형 AI와 검색증강생성(RAG) 기술이 적용됐다. AI가 다이소의 상품과 매장 정보, 배송, 교환·환불 관련 상담 데이터를 검색해 고객 질문에 맞는 답변을 생성하는 방식이다.
고객은 전화와 챗봇을 통해 서비스를 이용할 수 있다. 보이스봇은 음성 질문을 분석해 답변하며, 챗봇은 24시간 365일 운영된다. AI 상담으로 해결하기 어려운 문의는 상담사에게 연결된다.
보이스봇과 챗봇은 동일한 상담 정보를 활용하도록 구축됐다. 다이소는 실제 고객 문의와 상담 과정에서 확인되는 요구사항을 반영해 서비스를 개선할 계획이다.
KTcs는 현재 120여개 기업의 고객센터를 운영하고 있으며, 자체 AICC 플랫폼 하이큐리를 기반으로 기업별 상담 환경에 맞춘 AI 서비스를 제공하고 있다.
flurry327@newspim.com