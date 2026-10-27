던, 시소엔터테인먼트와 전속계약…1호 아티스트

AI 핵심 요약beta
- 던은 27일 시소엔터테인먼트와 전속계약을 체결했다.
- 시소엔터테인먼트는 던의 앨범·콘텐츠·국내외 활동을 지원한다.
- 던은 싱어송라이터·프로듀서로 새 창작 활동을 이어간다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 가수 던이 크리에이티브 스튜디오 겸 종합 매니지먼트사 시소엔터테인먼트와 손잡고 새 출발에 나선다.
시소엔터테인먼트는 27일 출범 소식을 발표하며 "던과 전속계약을 체결했다. 앞으로 던의 앨범 활동과 크리에이티브 활동 전반을 전면 지원할 예정이다. 앨범 제작부터 콘텐츠, 국내외 활동에 이르는 종합 매니지먼트를 맡아 던이 음악과 창작에 온전히 마음을 쏟을 수 있는 든든한 기반을 마련하겠다"고 밝혔다.
시소엔터테인먼트는 음악, 비주얼, 콘텐츠 등 엔터테인먼트 각 분야 창작자들이 모여 설립한 크리에이티브 스튜디오이자 종합 매니지먼트 회사다. 매니지먼트를 중심으로 앨범 제작과 A&R, 콘텐츠 및 비주얼 크리에이티브 디렉팅, 글로벌 매니지먼트 외주 제작을 병행한다. 글로벌 확장을 전제로 해외 활동과 협업을 설계하고, 외부 의뢰를 받아 음악 및 크리에이티브 제작 서비스도 운영한다. 현재 프로듀서, 디자이너 등 전문가와 함께 크리에이티브 외주 프로젝트를 추진 중이며, 외부 아티스트의 음반 제작 업무도 진행하고 있다.
시소엔터테인먼트 이서경 대표는 "아티스트가 가장 나다운 모습으로 활동할 수 있도록 곁에서 균형을 잡는 일을 하려 한다"며 "던과 시작하는 첫걸음이 오래 이어지는 여정이 되도록 곁에서 함께하겠다"고 밝혔다. 이어 "앞으로 시소엔터테인먼트라는 커뮤니티 안에서 던이 자유롭고 새로운 창작 활동을 펼칠 수 있도록 지켜봐 달라"고 덧붙였다.
시소엔터테인먼트와 손잡고 새 출발을 알린 던은 싱어송라이터이자 프로듀서로서 활발한 행보를 이어갈 계획이다. 지난 8월 새 싱글 '투머치(Too Much)'를 발매했으며, 이달 23일에는 앰비언트 음악 프로듀서 가치 서비스로서 첫 번째 앨범 '그린 하우스(green house)'를 발표하는 등 폭넓은 음악적 스펙트럼을 선보이고 있다.
moonddo00@newspim.com