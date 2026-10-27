삼성전자, 중국서 삼성월렛 위챗페이 QR 결제 서비스

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자가 26일 텐센트·우리은행과 중국 위챗페이 결제를 시작했다
- 한국 사용자는 중국 위챗페이 가맹점에서 삼성월렛 머니로 결제할 수 있다
- 3사는 내년 1분기 중국 QR 결제를 신용카드까지 확대할 계획이다
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[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 삼성전자가 텐센트, 우리은행과 손잡고 중국에서 '삼성월렛'을 통한 위챗페이 기반 QR 결제 서비스를 시작한다.
삼성전자는 26일 중국 선전 텐센트 본사에서 삼성월렛 머니 해외 결제 서비스 지원과 협력 강화를 위한 업무 협약을 체결했다고 27일 밝혔다. 협약에 따라 한국의 삼성월렛 사용자는 중국 방문 시 별도의 결제 수단 없이 삼성월렛 머니로 위챗페이 가맹점에서 바로 결제할 수 있다.
이날 협약식에는 채원철 삼성전자 MX사업부 부사장, 다니엘 홍 텐센트 금융기술부문 부사장, 정진완 우리은행장 등 3사의 주요 임원진이 참석했다.
3사는 이번 협약을 통해 ▲'삼성월렛 머니' 중국 QR 결제 서비스 출시 ▲한국 사용자의 해외 결제 편의성 제고 ▲디지털 결제 분야 중장기 파트너십 강화 등을 위해 협력한다. 향후 글로벌 시장에서의 경쟁력을 높이는 데도 함께 노력하기로 했다.
사용자는 삼성월렛 앱에서 QR 코드를 띄워 상점 직원에게 보여주거나 상점의 QR 코드를 직접 스캔하는 두 가지 방식으로 결제할 수 있다. 중국에서의 오프라인 결제 시 결제 금액의 0.3%를 삼성월렛 포인트로 적립받으며 해외 결제 수수료는 없다.
삼성전자는 스마트폰을 결제 단말기에 갖다 대면 결제가 완료되는 NFC 기반 비접촉 결제도 함께 시작한다. 이는 중국과 해외의 NFC 결제 가맹점에서 이용 가능하다.
세 회사는 내년 1분기에 중국 내 QR 결제 수단을 신용카드까지 확대할 계획이다.
채 부사장은 "텐센트·우리은행과의 파트너십을 기점으로 국내에서 검증된 삼성월렛 머니의 편리함을 해외로 넓혔다"며 "앞으로도 글로벌 파트너들과 긴밀하게 협력하여 현지에 최적화된 결제 경험을 지속적으로 제공하겠다"고 말했다.
raul1649@newspim.com