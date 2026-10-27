LG CNS, 준법경영 국제표준 인증 획득

AI 핵심 요약beta
- LG CNS가 27일 AI·클라우드 등 주요 사업의 ISO 37301 인증을 획득했다
- 로이드인증원은 LG CNS의 준법 체계와 실제 업무 기록을 검증했다
- LG CNS는 해외법인까지 포함한 글로벌 준법경영 체계를 고도화한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
컴플라이언스 위원회·임직원 자율 준법 점검 등 우수사례
[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 인공지능(AI)으로 인한 기업의 컴플라이언스 관리 영역 확대 국면에서 LG CNS의 준법경영 시스템의 신뢰성이 국제적으로 인정받았다.
LG CNS는 준법경영 시스템 국제표준 'ISO 37301' 인증을 획득했다고 27일 밝혔다. AI 도입으로 기업의 컴플라이언스 관리 영역이 넓어지는 상황에서 준법경영 시스템이 국제적으로 인정받았다는 분석이다.
ISO 37301은 기업이 법률, 규제, 사내 규정, 윤리 기준 등을 체계적으로 준수하도록 하는 표준이다. 국제표준 심사 전문기관 로이드인증원(LRQA)이 진행한 이번 심사에서 AI, 클라우드, 데이터센터, 소프트웨어 개발·유지보수 등 주요 사업 영역이 인증 대상이 됐다.
LRQA는 시스템 및 문서 검토, 경영진 및 담당자 인터뷰, 실제 업무 기록 확인 등을 통해 각 사업 조직의 준법 체계를 검증했다.
LG CNS는 전사 준법경영 위원회를 중심으로 정기 리스크 평가, 교육, 모니터링, 내부심사 및 경영진 검토 체계를 운영 중이다. 해외법인을 포함한 위원회 운영과 사내 포털을 활용한 임직원의 자기주도적 리스크 점검 문화가 우수사례로 평가받았다.
현신균 LG CNS 사장은 "이번 인증으로 주요 사업 전반에서 국제표준에 부합하는 준법경영 체계를 구축하고 운영하고 있음을 인정받았다"며 "앞으로도 국내외 모든 사업 현장에서 글로벌 수준의 컴플라이언스 체계를 지속 고도화해 고객과 사업 파트너가 신뢰할 수 있는 경영체계를 만들어 나갈 것"고 말했다.
raul1649@newspim.com