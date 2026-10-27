[PO] KIA 올러 vs 삼성 후라도, 27일 대구 2차전 선발 맞대결

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로야구 KIA 타이거즈가 아담 올러를 앞세워 플레이오프(PO·5전 3선승제) 2연승에 도전한다. 삼성 라이온즈는 아리엘 후라도를 내세워 홈에서 시리즈 균형을 노린다.

KIA와 삼성은 27일 오후 6시 30분 대구삼성라이온즈파크에서 2026 신한 SOL KBO 포스트시즌 PO 2차전을 펼친다. KIA와 삼성은 각각 올러와 후라도를 예고했다.

[서울=뉴스핌] 2026 KBO 포스트시즌 PO 2차전 선발로 나서는 KIA 아담 올러와 삼성 아리엘 후라도. [사진=KIA 타이거즈·삼성 라이온즈] 2026.10.26 football1229@newspim.com

KIA는 26일 열린 1차전에서 삼성을 5-1로 꺾고 기선을 제압했다. 준플레이오프(준PO·5전 3선승제) 3연승에 이어 포스트시즌 4연승을 달리며 한국시리즈 진출에 유리한 고지를 점했다.

역대 5전 3선승제로 열린 PO에서 1차전 승리팀이 한국시리즈에 진출한 경우는 35차례 중 27차례다. 확률로는 77.1%에 달한다.

KIA는 2차전에서 올러를 앞세워 연승을 노린다. 올러는 올 시즌 정규시즌 30경기 등판해 178이닝을 소화하며 11승 10패 평균자책점 3.13, 180탈삼진을 기록했다. 평균자책점 리그 2위, 탈삼진 4위에 오르며 선발진의 한 축을 맡았다.

하지만 삼성전 성적은 다소 아쉬웠다. 올러는 올해 삼성과 세 차례 맞붙어 2승 1패 평균자책점 5.79를 기록했다. 특히 홈과 원정 경기의 성적 차이가 컸다.

광주에서는 2경기 13이닝 6피안타 2볼넷 15탈삼진 1실점, 평균자책점 0.69를 기록했다. 반면 지난 7월 28일 대구 원정에서는 1이닝 동안 7피안타(1피홈런) 3볼넷 8실점을 허용하며 조기 강판당했다.

이번 2차전도 당시 부진했던 대구에서 열린다. 홈런이 많이 나오는 대구 구장 특성상 장타 허용을 최소화하는 것이 중요한 과제로 꼽힌다.

가을야구 첫 등판에서는 좋은 모습을 보였다. 올러는 지난 18일 LG 트윈스와의 준PO 2차전에 선발 등판해 6이닝 6피안타 1볼넷 8탈삼진 2실점으로 호투하며 승리투수가 됐다.

[서울=뉴스핌] 삼성 우완 외국인 투수 아리엘 후라도. [사진=삼성 라이온즈] 2026.10.26 football1229@newspim.com

KBO리그 4년 차인 후라도는 올해 정규시즌 24경기에 등판해 150이닝 9승 3패, 평균자책점 3.54를 기록했다. 탈삼진은 98개를 잡으면서 볼넷은 31개만 허용했다. 퀄리티스타트(QS·선발 6이닝 이상 3자책점 이하)는 17차례였다.

올 시즌 KIA를 상대로는 한 차례 등판했다. 지난 5월 15일 대구 홈경기에서 7이닝 10피안타 무사사구 7탈삼진 3실점을 기록했지만 승패 없이 물러났다.

후라도는 포스트시즌에서 아직 승리가 없다. 지난해까지 4경기(선발 3경기)에 등판해 21이닝 평균자책점 4.29, 3패를 기록했다. 선발로 나선 3경기에서 모두 6.2이닝 이상을 소화했으나 타선의 지원을 받지 못했다.

아직까지 포스트시즌 첫 승리가 없는 후라도가 징크스를 깨고 탈락 위기에 빠진 팀을 구해낼 수 있을지 관심이 쏠린다.

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