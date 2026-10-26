[PO] '완벽투 도중 헤드샷' KIA 1선발 네일, 5회 삼성 박승규 머리 맞혀 퇴장

[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로야구 KIA 타이거즈의 1선발 제임스 네일이 플레이오프(PO·5전 3선승제) 1차전에서 5회 헤드샷 자동 퇴장을 당했다.

네일은 26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 포스트시즌 PO 1차전에서 선발 등판해 4.1이닝간 57개의 공을 던지며 1피안타 1사사구 3탈삼진 1실점(1자책점)을 기록했다.

[서울=뉴스핌] KIA 타이거즈의 우완 선발 투수 제임스 네일. [사진=KIA 타이거즈]

완벽에 가까운 역투를 하던 네일은 갑작스럽게 마운드를 내려왔다. 5회초 선두타자 르윈 디아즈를 삼진으로 처리한 네일은 박승규를 상대하던 중 146km의 투심 패스트볼을 던졌다. 하지만 공이 네일 손에서 빠졌고, 박승규의 뒤통수 부근으로 향했다. 다행히 헬멧 뒤쪽에 빗겨 맞았지만, 패스트볼 계열로 머리를 맞히면 퇴장당하는 규정 탓에 네일은 마운드를 내려가야 했다.

이어 정해영이 등판했으나, 도루와 적시타를 연달아 허용했다. 네일의 책임 주자였던 박승규가 홈을 밟으며 네일은 1실점을 기록했다. 5-1로 앞선 상황에서 5회가 끝났으나, 네일은 4.1이닝 만에 마운드를 떠나 포스트시즌 통산 3승째 요건도 놓쳤다.

이날 네일은 1회말 선두타자 김지찬에게 중전 안타를 허용하며 출발했으나, 김성윤을 1구 만에 병살타로 처리했고, 구자욱을 좌익수 플라이로 정리하며 삼자 범퇴로 이닝을 끝냈다. 이후 2~4회 단 한 번도 1루 베이스를 허락하지 않으며 쾌조의 투구를 이어갔다.

5회 선두타자 디아즈까지 삼진 처리할 때 투구 수는 단 51개였다. 7~8회를 넘어 완봉까지 바라볼 수 있는 페이스였다. 그러나 헤드샷 퇴장당하며 허무하게 PO 첫 등판을 마쳤다.

네일은 지난 준플레이오프 1차전에서 7이닝 동안 92개의 공을 던지며 4피안타(1피홈런) 2사사구 6탈삼진 1실점(1자책점)을 기록하며 자신이 KIA의 에이스임을 증명했다. 이날도 완벽한 내용을 보여줬던 네일이지만, 뜻하지 않은 퇴장을 당하며 진한 아쉬움을 남겼다.

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