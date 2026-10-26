[PO] '김도영 도루' KIA, 1회 2점 내며 기선 제압...카스트로·나성범 연속 적시타

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로야구 KIA 타이거즈가 플레이오프(PO·5전 3선승제) 1차전 첫 이닝부터 삼성 라이온즈 선발 크리스 페덱을 공략하며 먼저 앞서갔다. 2사 후 김도영의 볼넷과 도루를 시작으로 해럴드 카스트로와 나성범의 연속 적시타가 터지며 2점을 먼저 뽑았다.

KIA는 26일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO 포스트시즌 플레이오프 1차전 삼성과의 원정경기에서 1회초 2점을 올리며 2-0으로 앞서갔다.

[서울=뉴스핌] KIA의 클린업 트리오 김도영(왼쪽부터), 해럴드 카스트로, 나성범. [사진=KIA 타이거즈] 2026.10.21 football1229@newspim.com

KIA는 1회초 선두타자 박정우와 2번 타자 박재현이 페덱에게 연속 삼진을 당하며 순식간에 2사에 몰렸다. 그러나 3번타자 김도영이 공격의 물꼬를 텄다. 김도영은 페덱과 7구까지 가는 풀카운트 승부 끝에 볼넷을 골라 출루했다.

이어 카스트로의 타석에서 2루 도루까지 성공시키며 득점권에 진입했다. 카스트로는 이 기회를 놓치지 않았다. 볼카운트 1스트라이크에서 페덱의 2구째 시속 142km 컷 패스트볼을 받아쳐 1루수와 2루수 사이를 빠져나가는 우전 적시타를 터뜨렸다. 삼성 1루수 디아즈의 판단 미스로 안타가 됐다.

2루 주자 김도영은 빠른 발을 앞세워 홈까지 파고들며 선취점을 기록했다. 삼성 우익수 김성윤의 홈 송구가 크게 벗어난 사이 카스트로도 3루까지 진루했다.

KIA는 계속된 2사 3루 기회에서 추가점을 뽑았다. 주장 나성범이 볼카운트 2볼 2스트라이크에서 페덱의 시속 153km 포심 패스트볼을 밀어쳐 좌익선상으로 향하는 1타점 2루타를 터뜨렸다.

3루 주자 카스트로가 홈을 밟으면서 KIA는 2-0으로 달아났다. 이후 김선빈이 페덱과 9구까지 가는 끈질긴 승부를 펼쳤지만 3루수 땅볼로 물러나며 첫 이닝 공격을 마쳤다. 페덱에게 31개의 공을 끌어냈다.

KIA는 2사 후 볼넷과 도루, 연속 적시타를 묶어 2점을 뽑아냈다. 특히 김도영은 안타 없이도 선취점의 발판을 마련하며 존재감을 드러냈다.

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