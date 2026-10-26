창원시, 청년 재단과 지역 청년 지원 모델 개발 '맞손'

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

지역정착·성장 지원 업무협약

정책 수요와 현안 발굴 공유



[창원=뉴스핌] 남경문 기자 =경남 창원시가 청년이 머물고 성장하는 도시를 만들기 위해 새로운 해법 찾기에 나섰다.

창원시는 26일 시청 접견실에서 청년재단과 청년의 지역 정착과 성장을 지원하는 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

강기윤 경남 창원시장(왼쪽)이 26일 시청 접견실에서 오창석 재단법인 청년재단 이사장과 체결한 업무협약서를 선보이고 있다.[사진=창원시] 2026.10.26

협약에 따라 양 기관은 지역 청년의 정책 수요와 현안을 발굴하고 청년정책 정보와 우수사례를 공유하기로 했다. 지역 여건에 맞는 정착·자립·성장 지원 정책과 협력사업도 공동으로 발굴한다.

중앙 및 민간 협력 네트워크와 정책·사업 자원을 연계하고 창원형 청년 정착 모델을 발굴해 다른 지역으로 확산하는 방안도 추진한다.

창원의 산업 기반과 생활환경을 반영해 일자리뿐 아니라 청년의 자립과 성장, 지역 정착을 함께 지원할 수 있는 사업을 구체화할 계획이다. 정책 자문과 협력 네트워크를 활용해 청년정책 추진 역량도 높인다.

청년재단은 2015년 설립된 국무조정실 소관 재단법인으로 청년지원 모델 개발과 맞춤형 자립 지원, 중앙청년지원센터 운영 등을 맡고 있다.

강기윤 시장은 "청년재단의 전문성과 네트워크를 창원시 청년정책에 접목해 청년이 체감할 수 있는 성과를 만들겠다"며 "창원의 산업과 지역 특성을 반영한 청년 정착 모델을 발굴하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com