완주군, 원익로보틱스 1000억 투자 유치…로봇산업 거점 조성

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완주테크노밸리 제2산단에 AX센터·첨단 로봇 생산공장 신설…2029년 가동 목표

국민성장펀드 로봇 분야 1호 기업 투자…로봇핸드·모바일 휴머노이드 양산 추진

[완주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 완주군이 국민성장펀드 로봇 분야 1호 기업인 원익로보틱스의 대규모 투자를 바탕으로 첨단 로봇산업 거점 조성에 나선다.

완주군은 26일 전북특별자치도, ㈜원익로보틱스와 투자협약을 체결하고 완주테크노밸리 제2일반산업단지에 인공지능 전환(AX)센터와 로봇 생산공장을 건립할 계획이라고 밝혔다.

㈜원익로보틱스 투자협약[사진=전북자치도]2026.10.26 lbs0964@newspim.com

이날 협약식에는 유희태 완주군수와 이원택 전북지사, 김대현 원익로보틱스 대표이사 등이 참석해 투자 이행과 지역 산업 발전을 위한 협력 의지를 다졌다.

2004년 설립된 원익로보틱스는 원익그룹 계열의 로봇 전문기업으로 로봇핸드와 자율이동조작로봇(AMR·AMMR) 분야에서 기술력을 쌓아왔다.

지난 8월에는 '원익로보틱스 휴머노이드 양산시설 구축 사업'이 국민성장펀드 기금운용심의회에서 총 3500억 원 규모의 투자 승인을 받아 로봇 분야 제1호 국민성장펀드 기업으로 선정됐다.

원익로보틱스는 2029년까지 완주테크노밸리 제2일반산업단지에 약 1000억 원을 투자해 AX센터와 첨단 로봇 생산공장을 신설한다.

사업을 통해 지역 일자리를 확대하고 관내 기업과 인력을 적극 활용해 지역경제 활성화에도 힘을 보탤 계획이다.

2029년 가동을 목표로 하는 생산공장에서는 로봇핸드와 모바일 휴머노이드, 로봇 자동화 솔루션 등을 양산할 예정이다.

AX센터는 제조공정에서 발생하는 데이터를 수집·학습하는 실물인공지능(피지컬 AI) 데이터 인프라의 핵심 역할을 담당하게 된다.

유희태 완주군수는 "국민성장펀드 로봇 분야 제1호 기업인 원익로보틱스가 첨단 미래산업의 중심지로 완주를 선택한 것을 10만 완주군민과 함께 환영한다"며 "로봇 생산공장과 AX센터가 지역 제조산업의 인공지능 전환을 이끌고 양질의 일자리와 지역경제 활성화를 창출할 수 있도록 행정적·재정적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

김대현 원익로보틱스 대표이사는 "우수한 자동차·기계 제조 기반을 바탕으로 실증과 공동연구 협력이 가능하다는 점이 주요 투자 결정 요인이었다"며 "완주 거점을 발판으로 글로벌 로봇 시장에서 경쟁력을 강화하겠다"고 전했다.

이원택 전북지사는 "완주 제조AX거점이 전북 지역 제조기업의 피지컬 AI 전환을 견인하는 거점으로 자리 잡도록 인허가와 보조금 지원 등을 완주군과 함께 적극 지원하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com