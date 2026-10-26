'청년 조용기', 누적 관객 3만명 돌파

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10개국 촬영·1만여개 아카이브 자료 활용

개봉 이후 교계·단체 관람 이어져

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 휴먼 다큐멘터리 '청년 조용기: 신을 저주하던 청년, 시대를 긋는 종이 되다'가 누적 관객 수 3만명을 돌파했다고 26일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 영화 '청년 조용기' 포스터 [사진= 영화특별시SMC] 2026.07.07 taeyi427@newspim.com

영화관입장권 통합전산망에 따르면 '청년 조용기'는 개봉 이후 누적 관객 수 3만명을 넘어섰다.

작품은 폐결핵으로 시한부 선고를 받은 열아홉 살 조용기가 기독교 신앙을 접한 뒤 목회자의 길을 걷게 되는 과정을 담은 다큐멘터리다. 조용기의 젊은 시절과 목회 활동 등을 중심으로 이야기를 구성했다.

제작진은 전 세계 10개국에서 촬영을 진행했으며 약 1만개의 아카이브 자료를 활용해 조용기의 생애를 담았다.

개봉 이후에는 교회와 관련 단체를 중심으로 단체 관람도 이어지고 있다. 제작사 측은 전국 각지에서 버스와 기차 등을 이용한 단체 관람이 진행되고 있다고 설명했다.

관객들은 조용기의 목회 활동뿐 아니라 그 과정에서 겪었던 어려움과 개인적인 삶을 다룬 부분 등에 대한 감상을 전했다.

'청년 조용기: 신을 저주하던 청년, 시대를 긋는 종이 되다'는 현재 전국 극장에서 상영 중이다.

taeyi427@newspim.com