익산시, 민선 9기 공약이행평가단 출범…'시민 참여형 검증' 가동

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시민 30명 위촉·26일 첫 회의…공약 실천계획 심의 및 개선 의견 수렴

4개 권역·연령·성별 고려한 평가단 구성…반기별 이행 점검으로 투명성 강화

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 익산시가 26일 시민 30명으로 구성된 민선 9기 공약이행평가단을 출범하고 공약 실천계획 심의와 이행 상황 점검에 나섰다.

익산시는 이날 국가무형문화재 통합전수관 실내공연장에서 '민선 9기 익산시 공약이행평가단 1차 회의'를 열고 시민 참여형 공약 검증체계를 본격적으로 가동했다.

익산 공약이행평가단 출범[사진=익산시]2026.10.26 lbs0964@newspim.com

공약이행평가단은 민선 9기 주요 공약사업의 실천계획을 심의하고 추진 상황을 시민의 관점에서 점검·평가하는 역할을 맡는다.

시는 공정성과 지역 대표성을 확보하기 위해 지난 9월 29일부터 10월 13일까지 공개모집을 진행했다. 이후 시 전역을 4개 권역으로 나누고 연령과 성별을 고려해 시민 30명을 평가단원으로 위촉했다. 임기는 2028년 6월 30일까지다.

이날 첫 회의에서는 위촉장 수여와 평가단의 역할 및 기능에 대한 교육을 진행하고 분과 구성과 분과별 심층 토의를 이어갔다.

시는 오는 11월까지 총 세 차례 회의를 열어 공약 실천계획의 타당성을 검토할 예정이다. 평가단이 제시한 개선 의견과 권고사항을 반영해 공약사업 실천계획을 최종 확정한다는 방침이다.

실천계획 확정 이후에는 시 자체 점검과 함께 평가단의 반기별 이행 실적 평가를 진행한다. 공약의 변경·조정·폐기 등 주요 사안도 평가단 심의를 거치도록 해 공약 추진 과정의 투명성을 높일 계획이다.

최정호 익산시장은 "공약은 27만 시민과 맺은 가장 엄중하고 소중한 약속"이라며 "실천계획 수립부터 집행, 사후 평가까지 시민의 지혜를 반영해 시민이 일상에서 체감할 수 있는 성과를 만들어가겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com