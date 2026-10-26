[MLS] '손흥민 득점 취소' LAFC, LA 갤럭시와 2-2 무승부…PO 진출 확정

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국 축구 국가대표팀 주장 손흥민(34)이 풀타임을 소화한 로스앤젤레스 FC(LAFC)가 지역 라이벌 LA 갤럭시와의 'LA 더비'에서 무승부를 거뒀다. 손흥민은 득점 기회를 오프사이드 판정으로 놓쳤지만, 소속팀은 미국 메이저리그사커(MLS) 플레이오프(PO) 진출을 확정했다.

LAFC는 26일(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 BMO 스타디움에서 열린 2026 MLS 32라운드 홈경기에서 LA 갤럭시와 2-2로 비겼다.

[캘리포니아 로이터=뉴스핌] LAFC 손흥민(왼쪽)이 26일(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 BMO 스타디움에서 열린 2026 MLS 32라운드 홈경기 LA 갤럭시전에서 수비 가담하고 있다. 2026.10.26 football1229@newspim.com

LAFC는 승점 47(12승 11무 9패)을 기록하며 서부 콘퍼런스 15개 팀 중 6위를 유지했다. 남은 2경기 결과와 관계없이 최소 9위를 확보하면서 PO 진출도 확정했다.

MLS는 팀당 정규시즌 34경기를 치른 뒤 동·서부 콘퍼런스에서 각각 9개 팀이 PO에 진출한다. 1~7위는 PO 1라운드에 직행하고, 8~9위는 와일드카드 결정전을 통해 마지막 진출팀을 가린다.

손흥민은 이날 4-2-3-1 포메이션에서 최전방 공격수 드니 부앙가의 뒤를 받치는 공격형 미드필더로 선발 출전했다.

LAFC는 전반 28분 손흥민이 상대 골망을 흔들며 앞서가는 듯했다. 상대 수비수가 걷어내려던 공을 부앙가가 오른발 슈팅으로 연결했지만 골키퍼에게 막혔다. 흘러나온 공을 손흥민이 오른발로 밀어 넣었다.

그러나 앞선 상황에서 오프사이드가 선언됐다. 주심은 온필드 리뷰를 진행한 끝에 원심을 유지하면서 손흥민의 득점을 인정하지 않았다.

선제골 기회를 놓친 LAFC는 전반 34분 오히려 실점했다. 중앙선 부근에서 마르코 델가도의 패스가 상대 로버트 테일러에게 차단됐다. LAFC는 테일러의 패스를 받은 조지프 페인실의 슈팅을 막지 못해 0-1로 끌려갔다.

LAFC는 후반 초반 손흥민의 왼발 슈팅 두 차례로 동점골을 노렸지만, 한 차례는 수비에 막혔고 다른 한 차례는 골문을 벗어났다.

오히려 후반 6분 추가 실점했다. 에릭 토미의 오른발 슈팅을 골키퍼 위고 요리스가 잡다 놓쳤고, 페인실이 흘러나온 공을 왼발로 밀어 넣으면서 0-2로 끌려갔다.

LAFC는 2분 뒤 반격에 성공했다. 지프가 페널티아크 앞에서 시도한 오른발 슈팅이 골키퍼에게 막혔지만, 부앙가가 흘러나온 공을 오른발로 차 넣으며 한 점을 만회했다.

후반 12분에는 손흥민의 패스를 받은 지프가 왼발 슈팅을 시도했으나 상대 수비수의 태클에 막혀 동점 기회를 놓쳤다.

계속해서 상대 골문을 두드린 LAFC는 후반 17분 기어이 승부를 원점으로 돌렸다. 손흥민이 페널티지역 왼쪽에서 올린 크로스가 굴절된 뒤 상대 수비수가 제대로 걷어내지 못했고, 골문 앞에 떨어진 공을 발타가 오른발로 밀어 넣었다.

2-2 동점을 만든 LAFC는 이후 역전골까지 노렸다. 후반 추가시간 8분에는 연이은 슈팅이 상대 골키퍼의 선방 등에 막혔다. 이어 부앙가가 골망을 흔들었지만 오프사이드 판정으로 득점이 취소되면서 경기는 무승부로 끝났다.

[캘리포니아 로이터=뉴스핌] LAFC 드니 부앙가(왼쪽)가 26일(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 BMO 스타디움에서 열린 2026 MLS 32라운드 홈경기 LA 갤럭시전에서 득점한 직후 팀 동료 마티외 슈아니외르와 하이파이브하고 있다. 2026.10.26 football1229@newspim.com

손흥민은 이날 풀타임을 뛰었으나 공격포인트를 추가하지 못했다. 올 시즌 MLS에서는 7골 15도움, 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵에서는 2골 7도움을 기록 중이다. 두 대회를 합치면 9골 22도움이다.

LAFC는 라이벌전에서 승점 1점을 추가하며 PO 진출을 확정했지만, 두 차례나 오프사이드로 득점이 취소된 점은 아쉬움으로 남았다. LA 갤럭시와의 공식전 통산 상대 전적은 10승 8무 10패로 균형을 유지했다.

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