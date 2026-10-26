대전 중구의회, 예산심의·지역자원 활용 전문성 강화

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의원·의회사무국 공무원 대상 의정연수

행감 실무교육·지역특성화사업 사례 견학

[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전 중구의회가 행정사무감사와 예산심의 실무교육을 통해 의정 전문성을 높이고 지역자원을 활용한 우수사례를 살펴 의정활동에 접목할 방안을 모색했다.

26일 중구의회에 따르면 최근 충남 태안 일원에서 의원과 의회사무국 공무원을 대상으로 '2026년 의정연수'를 진행했다.

대전 중구의회가 충남 태안 일원에서 의원과 의회사무국 공무원을 대상으로 '2026년 의정연수'를 진행했다. [사진=대전 중구의회] 2026.10.26 vincent977@newspim.com

이번 연수에서는 행정사무감사의 실효성을 높이기 위한 실무교육이 이뤄졌다. 감사의 법적 근거와 절차를 비롯해 감사자료 요구 및 사전 준비, 질의응답 기법, 지적사항 작성법 등을 익히고 실제 감사에 활용할 수 있는 기법을 다뤘다.

부패방지 청렴교육에서는 이해충돌방지법과 청탁금지법, 공직자 행동강령, 공익신고자 보호법 등 공직자가 숙지해야 할 주요 법령과 준수사항을 점검했다.

예산심의 교육에서는 지방자치단체의 예산편성·심의 절차와 예산서 분석 방법, 주요 쟁점 사례 등을 집중적으로 살펴봤다. 예산안에 대한 분석력을 높이고 심의 과정에서 필요한 실무 대응 능력을 강화하는 데 중점을 뒀다.

현장에서는 태안의 환경·생태 자원을 활용한 지역 활성화 사례를 살폈다. 태안 유류피해극복기념관과 신두리 해안사구에서는 환경재난 극복과 생태복원 사례를 살펴보고관광자원을 활용한 지역경제 활성화 방안을 모색했다.

안면암과 안면도 수목원에서는 산림·생태 자원을 활용한 관광지 조성 사례를 통해 지역 특성에 맞는 사업 발굴과 발전 가능성을 검토했다.

윤원옥 의장은 "이번 의정연수는 행정사무감사와 예산심의에 필요한 전문지식을 익히고, 다양한 지역특성화사업 사례를 살펴보는 뜻깊은 시간이었다"며 "앞으로도 지속적인 역량 강화를 통해 구정에 대한 견제와 감시 역할을 충실히 수행하고, 구민의 삶에 실질적인 도움이 되는 의정활동을 펼쳐 나가겠다"고 말했다.

vincent977@newspim.com