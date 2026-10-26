진안군, 복합문화플랫폼 '진안GO1' 기공…학천지구 개발 본격화

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지혜의 숲 도서관·복합플랫폼 2개 사업 착공…총사업비 352억 투입

도서관·복합플랫폼 2028년 6월·10월 준공 목표…문화·주차 인프라 확충

[진안=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 진안군이 학천지구에 도서관과 복합문화공간을 조성하는 '복합문화플랫폼 진안GO1'의 선도사업 2개를 착공하며 지역 정주 여건 개선에 나섰다.

진안군은 26일 진안읍 군상리 481번지 일원 학천지구에서 '복합문화플랫폼 진안GO1(최고를 향해 나아가는 진안)' 기공식을 개최했다고 밝혔다.

복합문화플랫폼 진안GO1 기공식[사진=진안군]2026.10.26 gojongwin@newspim.com

이번 기공식은 복합문화플랫폼 진안GO1의 4개 사업인 지혜의 숲 도서관, 문화예술회관, 복합플랫폼, 온가족 다올마루 가운데 지혜의 숲 도서관 건립과 복합플랫폼 구축사업이 먼저 착공하는 자리로 마련됐다. 두 사업에는 총 352억 원이 투입된다.

이날 행사에는 전춘성 진안군수와 김명갑 진안군의회 의장, 전용태 도의원, 기관·사회단체장, 지역주민 등 300여 명이 참석해 사업의 성공적인 추진을 기원했다.

진안 지혜의 숲 도서관은 지하 1층부터 지상 2층까지 연면적 2990㎡ 규모로 건립된다. 총사업비는 181억 원이며 2028년 10월 개관을 목표로 하고 있다.

복합플랫폼 구축사업에는 171억 원이 투입된다. 공영주차장 180면과 5047㎡ 규모의 복합문화광장을 조성하며 2028년 6월 준공을 목표로 추진된다.

진안군은 앞으로 진안문화예술회관 건립사업에 251억 원, 온가족 다올마루 조성사업에 100억 원을 투입해 순차적으로 착공할 계획이다. 학천지구를 배움과 문화, 일상이 어우러지는 복합공간으로 조성한다는 구상이다.

전춘성 군수는 "학천지구 4개 사업 중 지혜의 숲 도서관과 복합플랫폼이 먼저 첫 삽을 뜨게 돼 뜻깊다"며 "사업이 완료되면 군민들의 정주 여건이 개선되고 진안의 도시 브랜드 가치도 한층 높아질 것"이라고 말했다.

gojongwin@newspim.com