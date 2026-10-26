함양군, '오르GO 함양' 팝업스토어 성황…수도권 소비자와 직접 접촉

AI 핵심 요약beta
- 함양군이 23일부터 25일까지 서울서 관광캐릭터 팝업을 운영했다
- 팝업스토어에는 체험행사와 굿즈 전시로 7100명이 방문했다
- 군은 방문객의 실제 함양 관광을 위한 후속 홍보를 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
후속 조치 방문 유도 전략 추진
[함양=뉴스핌] 정철윤 기자 = 경남 함양군이 선보인 관광 캐릭터 팝업스토어가 큰 인기를 끌고 있다.
함양군은 지난 23일부터 25일까지 사흘간 서울 용산 아이파크몰에서 '오르GO 함양' 캐릭터 굿즈 팝업스토어를 운영했다고 26일 밝혔다.
이번 행사에는 캐릭터를 활용한 키링과 문구류 등 굿즈가 전시됐다. 방문객이 참여할 수 있는 체험 프로그램과 현장 이벤트도 진행됐다. 캐릭터와 관광 콘텐츠를 결합해 함양의 산악관광 자원을 소개하는 방식이다.
팝업스토어에는 행사 기간 동안 모두 7100명이 찾았다. 군은 이번 행사를 통해 수도권 소비자와 직접 접촉하며 관광 브랜드와 지역 캐릭터를 알리는 계기를 마련했다.
군은 팝업스토어 방문객의 관심이 실제 함양 방문으로 이어질 수 있도록 후속 홍보를 이어갈 계획이다.
군 관계자는 "수도권 시민에게 '오르GO 함양'과 '마루&올라'를 직접 알릴 수 있었다"며 "함양 관광 활성화로 이어질 수 있도록 후속 홍보를 추진하겠다"고 말했다.
yun0114@newspim.com