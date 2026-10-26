익산시, 대한민국 SNS 대상 기초지자체 '최우수상' 수상

유튜브 예능 연계 콘텐츠 14편 누적 조회수 61만 회…지역 관광 홍보 성과

인스타그램 팔로워 4만 명·카카오톡 채널 친구 9만여명 확보…쌍방향 소통 강화

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시는 온라인 트렌드를 활용한 콘텐츠와 시민 중심의 소통 행정을 바탕으로 '제16회 대한민국 SNS(사회관계망서비스) 대상' 기초지자체 시 부문 최우수상을 받았다고 26일 밝혔다.

익산시는 이날 서울 한국프레스센터에서 열린 시상식에서 최우수상을 수상했다. ㈔한국소셜콘텐츠진흥협회가 주최하고 과기부 등이 후원하는 대한민국 SNS 대상은 공공기관과 기업의 소셜미디어 활용 현황 및 소통 역량을 종합적으로 평가하는 행사다.

익산시 소통행정 대한민국 SNS대상 최우수상[사진=익산시] 2026.10.26 lbs0964@newspim.com

시는 최신 온라인 유행과 화제 요소를 신속하게 반영한 콘텐츠를 제작하고 이를 지역의 관광지와 문화자원 홍보로 연결해 좋은 평가를 받았다. 특히 유튜브 채널 '뜬뜬'의 여행 예능 '풍향중'과 연계한 기획 홍보가 대표적인 성과로 꼽혔다.

익산시는 방송에서 소개된 명소와 맛집을 넘어 추가 여행 코스를 발굴하고 '풍향중이 놓친 익산의 맛', '풍향중 따라 익산 한 바퀴' 등 자체 콘텐츠 14편을 제작했다. 해당 콘텐츠는 누적 조회수 61만 회와 공감 1만 2000건을 넘어서며 익산의 관광자원을 알리는 데 기여했다.

또한 '익산 미륵사지 국가유산 미디어아트'와 'NS 푸드페스타' 등 지역 대표 축제를 숏폼 영상과 시민 참여형 이벤트로 소개해 온라인 관심을 현장 방문으로 연결했다.

시민과의 양방향 소통도 강화했다. 공식 SNS 댓글과 메시지로 접수된 불편 사항과 문의에 담당 부서가 답변하는 방식으로 소통을 이어갔으며 태풍과 집중호우 등 재난 상황에서는 현장 정보와 행동 요령을 카드뉴스와 영상으로 전달해 시민 안전 확보를 지원했다.

주요 SNS 채널도 성장세를 보였다. 익산시 공식 인스타그램 팔로워는 4만 명을 돌파했으며 페이스북은 3만 7000여 명, 유튜브는 구독자 1만 4000여 명, 카카오톡 채널은 친구 8만 9000여 명을 확보했다. 공식 블로그 누적 조회수도 112만 회를 넘어섰다.

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