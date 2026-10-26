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익산시, 대한민국 SNS 대상 기초지자체 '최우수상' 수상

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  • 익산시는 26일 대한민국 SNS 대상 시 부문 최우수상을 받았다
  • 최신 유행 반영 콘텐츠로 관광·문화자원 홍보 성과를 냈다
  • 시민 소통과 재난 정보 제공으로 공식 SNS 채널도 성장했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

유튜브 예능 연계 콘텐츠 14편 누적 조회수 61만 회…지역 관광 홍보 성과
인스타그램 팔로워 4만 명·카카오톡 채널 친구 9만여명 확보…쌍방향 소통 강화

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시 온라인 트렌드를 활용한 콘텐츠와 시민 중심의 소통 행정을 바탕으로 '제16회 대한민국 SNS(사회관계망서비스) 대상' 기초지자체 시 부문 최우수상을 받았다고 26일 밝혔다.

익산시는 이날 서울 한국프레스센터에서 열린 시상식에서 최우수상을 수상했다. ㈔한국소셜콘텐츠진흥협회가 주최하고 과기부 등이 후원하는 대한민국 SNS 대상은 공공기관과 기업의 소셜미디어 활용 현황 및 소통 역량을 종합적으로 평가하는 행사다.

익산시 소통행정 대한민국 SNS대상 최우수상[사진=익산시] 2026.10.26 lbs0964@newspim.com

시는 최신 온라인 유행과 화제 요소를 신속하게 반영한 콘텐츠를 제작하고 이를 지역의 관광지와 문화자원 홍보로 연결해 좋은 평가를 받았다. 특히 유튜브 채널 '뜬뜬'의 여행 예능 '풍향중'과 연계한 기획 홍보가 대표적인 성과로 꼽혔다.

익산시는 방송에서 소개된 명소와 맛집을 넘어 추가 여행 코스를 발굴하고 '풍향중이 놓친 익산의 맛', '풍향중 따라 익산 한 바퀴' 등 자체 콘텐츠 14편을 제작했다. 해당 콘텐츠는 누적 조회수 61만 회와 공감 1만 2000건을 넘어서며 익산의 관광자원을 알리는 데 기여했다.

또한 '익산 미륵사지 국가유산 미디어아트'와 'NS 푸드페스타' 등 지역 대표 축제를 숏폼 영상과 시민 참여형 이벤트로 소개해 온라인 관심을 현장 방문으로 연결했다.

시민과의 양방향 소통도 강화했다. 공식 SNS 댓글과 메시지로 접수된 불편 사항과 문의에 담당 부서가 답변하는 방식으로 소통을 이어갔으며 태풍과 집중호우 등 재난 상황에서는 현장 정보와 행동 요령을 카드뉴스와 영상으로 전달해 시민 안전 확보를 지원했다.

주요 SNS 채널도 성장세를 보였다. 익산시 공식 인스타그램 팔로워는 4만 명을 돌파했으며 페이스북은 3만 7000여 명, 유튜브는 구독자 1만 4000여 명, 카카오톡 채널은 친구 8만 9000여 명을 확보했다. 공식 블로그 누적 조회수도 112만 회를 넘어섰다.

lbs0964@newspim.com

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30대女, 철원 민통선 넘어 GOP 철책 끊었다고? [서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 강원도 철원에서 30대 여성이 민간인출입통제선(민통선)을 넘어 최전방 일반전초(GOP) 철책까지 접근해 광망(철조망 감지 센서)을 절단했다가 군에 붙잡혔다. 민통선 진입 이후 약 20시간 동안 군 감시망은 이 여성의 이동을 추가로 포착하지 못했다. 합동참모본부는 26일 "우리 군은 전날(25일) 강원도 철원군 GOP 이남 민통선 이북 지역에서 군 경계시설물에 무단 접근한 미상 인원의 신병을 확보해 관계기관과 정확한 경위를 조사 중"이라고 밝혔다. 성일종 국민의힘 의원(왼쪽)이 26일 국회에서 열린 국방위원회 국방부 등 종합감사에서 진영승 합동참모의장에게 철원 민통선 무단 진입 사건에 대해 질의하고 있다. [사진=국회방송 화면 캡처] 2026.10.26 gomsi@newspim.com 합참에 따르면, 이 여성은 24일 오후 철원 지역 민통선 이북으로 무단 진입했다. 이후 계속 북상해 25일 오전 GOP 철책에 접근, 광망을 절단했다. 군과 관계기관의 합동조사 결과 현재까지 대공 혐의점은 나오지 않았다. 이날 국회 국방위원회의 국방부 종합 국정감사에서도 이 사안이 도마에 올랐다. 국민의힘 성일종 의원은 "24일 키 158㎝밖에 안 되는 30대 여성에게 우리 GOP가 뚫린 걸 알고 있느냐"고 물었다. 강신철 국방부 장관이 "민통선을 통과해 들어온 것"이라고 답하자, 성 의원은 "그게 뚫린 것"이라고 질책했다. 강 장관은 "GOP 광망이 절단된 걸 아느냐"는 질의에 "보고받았다"고 했다. 성 의원은 24일 오후부터 25일 오전까지 20여 시간 동안 이 여성이 폐쇄회로(CC) TV에 식별되지 않은 이유도 따져 물었다. 진영승 합참의장은 "토요일(24일) 오후 민통선 지역에서 인원을 확인했고, 신병 확보 작전 중에는 추가로 CCTV에 탐지된 적이 없다"고 설명했다. gomsi@newspim.com 2026-10-26 11:53
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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