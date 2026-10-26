전주농생명소재연구원·생태하천협의회, 멸종위기 '전주물꼬리풀' 보전·복원

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연구성과 활용·시민 홍보…내년 송천동 오송제 일원 공동 식재 추진

세포주 활용 기능성 소재 개발 모색…지역 고유 농생명 자원 가치 발굴

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전주농생명소재연구원과 전주생태하천협의회는 멸종위기 식물인 전주물꼬리풀의 보전과 생태복원, 연구성과 활용을 위한 협력에 나섰다고 26일 밝혔다.

전주농생명소재연구원은 이날 연구원 세미나실에서 전주생태하천협의회와 전주물꼬리풀의 연구성과 활용 및 생태복원을 위한 업무협약을 체결했다.

전주농생명소재연구원이 멸종위기 식물인 '전주물꼬리풀' 연구·복원에 나섰다.[사진=전주시]2026.10.26 lbs0964@newspim.com

이번 협약은 연구기관과 시민단체의 협력을 통해 전주물꼬리풀의 연구와 복원, 시민 홍보를 연계하고 생물자원으로서의 가치를 높이기 위해 마련됐다.

협약에 따라 연구원은 연구 현황과 사업화 방향 등 관련 정보를 제공하고 협의회는 복원·식재 활동과 시민 홍보를 맡기로 했다. 양 기관은 각자의 전문성을 바탕으로 전주물꼬리풀 보전과 활용을 위한 공동 협력체계를 구축할 계획이다.

특히 2027년 전주시 송천동 오송제 일원에서 공동 식재 행사를 추진하고 전주정원산업박람회 등 지역 행사와 연계한 시민 홍보를 확대하는 방안도 검토하기로 했다.

전주물꼬리풀은 1912년 전주 지역 습지에서 처음 발견된 식물로 이름에 '전주'라는 지명을 가진 유일한 식물이다. 매년 8~10월 연분홍색이나 연보라색 꽃을 피우는 습지식물로 멸종위기 식물로 지정돼 체계적인 보전과 복원이 필요한 지역 고유의 농생명 자원이다.

연구원은 전주물꼬리풀 세포주를 활용한 기능성 소재화 연구도 추진하고 있다. 세포주 추출물의 활성과 항염 효과를 확인하고 지역 고유 자원의 과학적 가치를 발굴해 소재 개발과 사업화 가능성을 모색하고 있다.

전주물꼬리풀은 현재 오송제 습지를 비롯해 기린공원 맹꽁이숲과 한국도로공사 전주수목원 등에서 복원 및 증식 활동이 이뤄지고 있다.

lbs0964@newspim.com