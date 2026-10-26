전주시의회, 스포츠타운·컨벤션센터 건립 '도비 지원' 촉구

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김윤철 의원 대표발의 결의안 채택…전북도 예산 편성과 실질적 재정분담 요구

스포츠타운 추가 재원 약 1919억…2036 하계올림픽 연계 광역 인프라 육성

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전주시의회가 26일 복합스포츠타운 조성과 전주컨벤션센터 건립사업의 원활한 추진을 위해 전북특별자치도의 도비 예산 편성과 적극적인 재정 지원을 촉구했다.

전주시의회는 이날 열린 제435회 임시회 제2차 본회의에서 김윤철 의원이 대표 발의한 '전주시 스포츠타운 조성사업 및 컨벤션센터 건립사업에 대한 전북특별자치도 예산편성 촉구 결의안'을 채택했다.

전주시의회가 스포츠타운 조성 및 컨벤션센터 건립을 위해 전북도 예산편성을 촉구했다.[사진=전주시의회] 2026.10.26 lbs0964@newspim.com

김 의원은 결의안에서 전주월드컵경기장 일대에 추진 중인 복합스포츠타운과 전주컨벤션센터가 전주시민뿐 아니라 전북도민과 체육인들이 함께 이용하는 광역 인프라라고 강조했다.

이어 2036 하계올림픽 유치 추진과 연계해 국제 스포츠대회와 각종 국제행사를 유치하고 전북 전체의 지역경제 활성화와 경쟁력 강화에 기여할 수 있는 거점으로 육성해야 한다고 주장했다.

김 의원에 따르면 복합스포츠타운 조성에는 야구장 2만석 증설비 약 1200억 원을 비롯해 육상경기장과 야구장 잔여 사업비 342억원, 실내체육관 잔여 사업비 220억 원, 보조경기장 건립비 157억 원 등 약 1919억 원의 추가 재원이 필요한 상황이다.

여기에 컨벤션센터 건립에 따른 재정 부담까지 더해지면서 전주시 자체 재원만으로 사업비를 충당하기에는 한계가 있는 만큼 전북도의 실질적인 비용 분담과 구체적인 지원계획이 필요하다는 입장이다.

시의회는 결의안을 통해 스포츠타운과 컨벤션센터를 전북의 핵심 광역 인프라로 인정하고 도비 분담 방안과 지원계획을 마련할 것을 요구했다.

김윤철 의원[사진=전주시의회] 2026.10.26 lbs0964@newspim.com

또한 전주시와의 재정 분담을 비롯해 컨벤션센터 건립을 위한 국비 확보 방안 마련, 2036 하계올림픽 유치와 연계한 스포츠·관광·국제행사 거점 육성, 지역 정치권과의 공동 지원체계 구축 등을 촉구했다.

아울러 전북특별자치도와 전북특별자치도의회가 관련 도비 예산 편성과 반영에 적극 협력할 것을 요청했다. 전주시의회는 이날 채택한 결의안을 전북특별자치도와 전북특별자치도의회 등 관계 기관에 전달할 예정이다.

lbs0964@newspim.com