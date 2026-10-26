콘진원, '베트남 K콘텐츠 엑스포' 성료…상담액 853억

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원은 베트남 호찌민 젬센터에서 열린 '2026 베트남 K콘텐츠 엑스포'를 성공적으로 마무리했다고 26일 밝혔다.

'K콘텐츠 엑스포'는 국내 콘텐츠기업의 신흥·잠재 시장 판로 개척을 지원하는 기업 간 거래(B2B) 중심의 해외 진출 지원 사업이다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = '2026 한국-베트남 캐릭터 라이선싱 페스티벌' 연계 B2C 전시·홍보 부스를 운영하고 있다. [사진=콘진원] 2026.10.26 alice09@newspim.com

이번 베트남 행사는 동남아시아 권역의 높은 한류 콘텐츠 수요를 바탕으로 국내 기업과 현지 바이어 간 실질적인 비즈니스 협력을 확대하고 지속 가능한 수출 기반을 마련하는 계기가 됐다.

이번 행사에는 애니메이션·캐릭터(20개 사), 방송(10개 사), 만화/웹툰·게임·음악(15개 사) 등 국내 콘텐츠기업 총 45개 사가 참가했다. 베트남을 비롯해 인도네시아, 태국, 싱가포르, 필리핀 등 동남아시아 주요 국가의 바이어 163개 사도 참석해 K콘텐츠 지식재산(IP)에 대한 높은 관심을 보였다.

지난 20일부터 22일까지 사흘간 진행된 일대일 비즈매칭 수출상담회에서는 총 926건의 상담이 이뤄졌으며, 상담액은 약 6428만 달러(한화 약 853억 원)를 기록했다.

또한 국내 참가기업들은 현지 바이어와 콘텐츠 유통, 공동 제작, 라이선싱 등 다양한 분야에서 업무협약(MOU) 39건을 체결하고, 계약추진금액 약 2218만 달러(한화 약 294억 원) 규모를 기록하며 동남아시아 시장 진출을 위한 실질적인 협력 기반을 확대했다.

특히 올해는 수출상담회에 앞서 '빅바이어 특별 세션'을 새롭게 운영해 참가기업과 주요 바이어 간 비즈니스 협력 기회를 강화했다. 참가기업들은 주요 바이어와 일대일 상담을 진행하며 상호 관심 분야와 협력 가능성을 사전에 확인하고, 후속 비즈니스 논의의 기반을 마련했다.

B2B 수출상담회와 함께 '2026 한국-베트남 캐릭터 라이선싱 페스티벌'도 같은 기간 호찌민 젬센터에서 개최됐다. 이번 페스티벌에서는 K콘텐츠 엑스포에 참가한 애니메이션·캐릭터 기업의 콘텐츠 IP를 중심으로 일반 소비자(B2C) 대상 전시·홍보 및 체험 프로그램을 운영했다.

행사장을 찾은 베트남 현지 관람객 3천여 명은 한국 캐릭터 IP를 체험하며 높은 관심을 보였다. 특히 B2B 수출상담과 소비자 전시·체험을 같은 공간에서 운영해 참가기업과 바이어들이 현지 소비자 반응을 직접 확인하고, K콘텐츠 IP의 시장 가능성을 가늠할 수 있도록 했다.

이를 통해 비즈니스 상담과 현지 소비자 접점을 유기적으로 연계하고, 향후 유통 및 라이선싱 분야의 사업 협력 가능성을 높였다.

이번 행사는 한국콘텐츠진흥원이 주관하고 주베트남 한국문화원, 한국저작권위원회, 한국저작권보호원 등이 협력해 운영했다.

권오태 콘진원 콘텐츠수출본부장은 "이번 행사는 수출상담과 현지 소비자 체험을 연계해 K콘텐츠의 시장 경쟁력과 동남아시아 진출 가능성을 확인한 뜻깊은 자리"라며 "앞으로도 국내 기업들이 글로벌 시장에서 실질적인 성과를 창출할 수 있도록 해외 진출 지원을 강화하겠다"라고 밝혔다.

alice09@newspim.com