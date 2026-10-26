완주군·전북연구원, 정책 협력…수소산단·만경강 발전전략 '모색'

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유희태 군수·최백렬 원장 등 참석…중장기 발전 과제별 협력 방안 모색

농산물 유통거점·인구 10만 시대·기후위기 대응 등 5대 분야 현안 점검

[완주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 완주군과 전북연구원은 지역 현안 해결과 미래 성장동력 확보를 위해 정책 소통을 강화하고 중장기 발전 전략 마련에 나섰다고 26일 밝혔다.

완주군과 전북연구원은 이날 완주군청에서 정책간담회를 열었다. 지난 정책협의회에 이어 두 번째로 마련된 이번 간담회에는 유희태 완주군수와 최백렬 전북연구원장을 비롯해 양 기관 관계자 13명이 참석해 주요 군정 과제와 협력 방안을 논의했다.

완주군과 전북연구원 간담회[사진=완주군]2026.10.26 lbs0964@newspim.com

참석자들은 경제산업과 농업농촌, 사회문화, 인구전략, 지역안전 등 5개 분야의 핵심 현안을 살피고 실질적인 정책 협력 방안을 모색했다.

경제산업 분야에서는 수소특화 국가산업단지 조성과 정주 여건 개선을 논의했으며, 농업농촌 분야에서는 완주형 농산물 유통거점 구축과 산지 유통 경쟁력 강화 방안을 다뤘다. 사회문화 분야에서는 만경강 관광자원화 방안을 검토했다.

인구전략 분야에서는 '인구 10만 시대'의 지속성을 확보하고 읍·면 간 인구 양극화를 해소하기 위한 과제를 논의했다. 지역안전 분야에서는 기후위기에 대응한 안전관리 방안을 놓고 의견을 나눴다.

유희태 완주군수는 "전북연구원 전문가들과 지역 현안을 공유하고 다양한 아이디어를 모을 수 있어 뜻깊다"며 "앞으로도 지속적인 소통을 통해 완주군의 도약을 뒷받침하는 든든한 파트너십을 이어가길 기대한다"고 말했다.

최백렬 전북연구원장은 "완주군의 현장 목소리를 직접 들을 수 있는 좋은 기회였다"며 "긴밀한 협력 네트워크를 바탕으로 완주군의 지역 현안 해결을 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

양 기관은 앞으로도 정례 간담회를 이어가며 정책 공조를 강화하고 지역 현안 해결을 위한 협력 관계를 공고히 해 나갈 계획이다.

lbs0964@newspim.com