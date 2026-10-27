[오늘날씨] 전국 강풍에 '쌀쌀'…밤에 기온 뚝

AI 핵심 요약beta
- 기상청은 27일 전국에 강한 바람과 쌀쌀한 날씨가 나타난다고 예보했다
- 전국은 대체로 맑고 아침 최저기온은 6~15도로 전망된다
- 밤에는 기온이 크게 떨어지고 미세먼지는 전 권역에서 좋겠다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 화요일인 27일 전국에 강한 바람이 불며 쌀쌀한 가운데 밤에는 기온이 뚝 떨어질 전망이다.
기상청에 따르면 이날 전국이 대체로 맑겠으나 새벽에 가끔 구름이 많겠다.
아침 최저기온은 6~15도로 예상된다. ▲서울 10도 ▲인천 10도 ▲수원 10도 ▲춘천 7도 ▲강릉 13도 ▲청주 11도 ▲대전 11도 ▲전주 12도 ▲광주 14도 ▲대구 13도 ▲부산 15도 ▲울산 14도 ▲제주 17도다.
낮 최고기온은 15~20도로 예상된다. ▲서울 16도 ▲인천 15도 ▲수원 16도 ▲춘천 16도 ▲강릉 19도 ▲청주 17도 ▲대전 18도 ▲전주 18도 ▲광주 18도 ▲대구 18도 ▲부산 20도 ▲울산 19도 ▲제주 19도다.
바다 물결은 서해 앞바다에서 0.5~3.0m, 남해 앞바다에서 0.5~2.0m, 동해 앞바다에서 0.5~3.5m로 일겠다.
에어코리아에 따르면 미세먼지 농도는 전 권역에서 '좋음'으로 예상된다.
yuniya@newspim.com